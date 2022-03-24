“AI足球裁判”剑指“AI+体育”，CoCoPIE引领行业新变革

作者：潇冷

【天极网企业频道】对公平的追求是每一场竞技比赛的向往，尤其是在体育比赛中，裁判的一个误判会对比赛结果造成很大的影响。为了尽可能地降低误判，越来越多的国际性的体育赛事开始借助视频录像辅助、计算机视觉技术、深度学习方法等人工智能相关技术，以确保比赛的公平公正。

CoCoPIE首席科学家任彬表示：“目前，人工智能技术正在加速发展与普及，并在体育运动领域拥有巨大的商业前景及市场潜力。”体育产业的魔力何在？人工智能企业又如何搭上体育产业发展的快车，在数字化转型的浪潮下分一杯羹？

迈入智能化赛道，体育产业迎来新变革

时下，随着5G、大数据、云计算、人工智能、虚拟现实的深入发展及广泛应用，体育产业正在迈入智能新时代。普华永道在一份报告中指出，人工智能可以在体育等多领域应用，从人才挖掘，到赛前准备、赛中活动、赛后分析，再到改善媒体和粉丝体验，以及增强体育机构的管理和运营。

以足球赛事为例，2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，国际足联便引入视频助理裁判系统(VAR)，该系统可以通过视频回放与自动识别技术，帮助裁判做出正确的决定。2021年东京奥运会更是采用了人工智能打分辅助系统，通过向选手的身体及其周边投射红外线，完成动作追踪，并根据运动序列预测，做出目标检测、目标跟踪和目标识别。

而不久前的北京冬奥会同样启用了AI辅助评分体系，通过计算机视觉技术算法与深度学习方法，在运动场馆中实现对运动员的运动捕捉，及运动轨迹的检测和数据传输，以确保比赛公平。任彬表示：“北京冬奥会期间，AI不仅用于辅助裁判，还用于各个赛事的组织和安防，并通过机器人提供餐饮、巡逻等相关服务。”

除了竞技体育领域，人工智能也在全民健身领域逐渐铺开，传统观念中的体育设备和场景离人们的生活越来越远，取而代之的是一件件高科技、高智能化的产品。与此同时，政策日趋重视智能体育的建设。2019年8月，《体育强国建设纲要》提出，要加快推动互联网、大数据、人工智能与体育实体经济深度融合。

同年9月，国务院办公厅《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》进一步指出，推动智能制造、大数据、人工智能等新兴技术在体育制造领域应用，支持以冰雪、足球、篮球、赛车等运动项目为主体内容的智能体育赛事发展。任彬指出：“据相关研究表明，预计到2027年，该市场的规模将会增长至33-35亿美元。”在智能化的加持下，体育产业正在迎来新变革及发展机遇。

力推AI足球裁判，CoCoPIE押注体育产业

基于人工智能的应用不仅加速竞技体育数字化转型，也预示着中国科技正在由应用创新向产业底层创新发展。伴随而来的是越来越多的科技巨头及新玩家入局，人工智能初创公司CoCoPIE便是其中一份子。一直以来，CoCoPIE以在“让人工智能无处不在”为使命，搭建了CoCo XStore、CoCo XGen、CoCo XServices等解决方案，深入探索人工智能技术下沉和渗透到loT、数字媒体、半导体、自动驾驶、体育等领域。

AI足球裁判就是CoCoPIE深入体育领域的一大实践。我们知道，在每一场正式的足球比赛中均有一名主裁判、两名助理裁判和一名第四官员组成的裁判组负责比赛的判罚。在目前足球裁判短缺的情况下，一些低等级或者非正式的足球比赛便可以使用AI足球裁判。

AI足球裁判能够辅助场上裁判的部分工作，能够判定各种犯规动作，由于AI足球裁判有视频记录功能，可以在争议产生时提供必要的证据帮助。任彬表示：“区别于门线、鹰眼、VAR等技术，AI足球裁判主要面向于数量众多的低等级赛事，以及各级运动员的日常训练，并及时反馈训练信息，以改进运动员及球队的战术。”

而且，使用AI足球裁判较为简单，只需在足球场两侧安装一至多台运行AI足球裁判的智能手机即可。据悉，AI足球裁判可以运行在当前常见的智能手机上，这为其在广泛的业余球队中落地提供了可能。

如今，人工智能给传统体育行业掀起了生产力变革，为体育水平的提升、体育商业化，以及全民健身都带来了翻天覆地的变化。作为时代变革的缩影，AI足球裁判也成为CoCoPIE进入体育产业的敲门砖，为体育产业带来更多的普惠AI。

效率提升5-10倍，AI足球裁判的技术支撑

AI足球裁判的运行为本地运行，而非云端。这就需要强大的移动AI能力的支撑，而CoCoPIE的压缩编译协同技术便为其提供了高效的解决方案，并且CoCoPIE的压缩编译技术能够离线运行在当下主流的智能终端芯片上，解决AI模型的边缘化落地的问题。

压缩和编译是在硬件上拟合深度学习模型以实现高效执行的两个关键步骤，任彬表示：“CoCoPIE将强大的AI功能解放到端侧，通过压缩编译技术，可以有效地缩小模型，和降低计算量，同时保证不损失精度和准确率。”

AI足球裁判的研发离不开CoCoPIE主打解决方案――CoCo XGen。作为一个全自动化的全栈式AI优化和编译平台，CoCo XGen可以加速和优化AI模型，对AI模型的计算网络进行深度优化，还可以加速AI模型在目标平台上代码的生成、优化数据访问，以及对AI模型在目标平台上的动态运行的调度和管理的优化。任彬表示：“通过这些优化，CoCoPIE可以将执行效率高5-10倍。”

此外，CoCoPIE还有CoCo XStore、CoCo XServices等解决方案。其中，CoCo XStore相当于模型市场，提供了高度优化的、可供即时使用的AI模型和开发包。而CoCo XServices能够为用户提供定制化AI服务。基于CoCoPIE的相关技术及解决方案，CoCoPIE与一家位列世界财富200强的软件公司，合作研发多种涉及运动领域的AI技术，将应用在多个国际运动组织全年数千场体育竞赛中。

写在最后

随着科技的发展，大数据、云计算以及AI技术正在走向成熟，AI+体育的结合也将为人类打造更多新的运动方式。作为人工智能初创企业，CoCoPIE不断打磨自己的编译压缩技术，并为体育产业带来更多升级转型的可能。可以预见的是，通过不断学习和迭代，AI技术将为体育产业提供更具创新力的解决方案，为体育产业带来新的产业动力，让我们拭目以待。