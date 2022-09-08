IT运维迎多元融合 英特尔vPro平台如何让制造业“焕发新生机”

作者：贾桂鹏

【天极网企业频道】在这个百年未有之大变局与世纪疫情交织叠加的时代，以新一代信息技术为代表的全新科技革命和产业变革正在加速推进，促使智能制造成为新时代制造企业转型升级的重要途径。

面对制造行业历史变革，作为保障企业业务系统持续运行的数字化底座，IT设备的运行维护一刻都不能怠慢，众多异地设备的运维需求刻不容缓，关键设备一旦出现故障将导致业务瘫痪。由于疫情管控导致管理不便，使得传统依赖人力到现场的运维管理方式面临比较罕见的挑战。

在此背景下，国产专业IT资产管理解决方案提供商向日葵加强与英特尔vPro平台的深度合作，其远程管理软件将支持基于英特尔主动管理技术(AMT)的带外各项能力，为向日葵IT运维、技术支持与远程办公三大企业解决方案赋能。

为何制造行业IT运维难破局？

近年来，数字经济的发展趋势越来越明显，尤其是随着疫情影响，加速了制造产业向数字化、网络化和智能化产业的转型和升级。

但实际上制造行业的智能化建设不是一蹴而就，需要在建设前开展大量前置工作，比如需要拥有一套完整的目标导向的精益管控体系，使用精益方法以实现制造体系的全面协同;并且，对工艺过程进行优化，并对制造装备改造升级，使制造装备具有智能化特点，使大部分生产过程不再依赖人工，保证生产效率与质量的一致性，以适应产品定制化、制造服务化的发展方向。

这也意味着企业将面对海量的IT运维管理需求，如何提高运维管理的自动化水平、改变被动低效率手工救火式的工作状态，将会成为摆在企业CIO和管理人员面前的首要问题。

针对制造行业的IT运维需求，许多企业选择引入远程运维手段强化、补充企业在运维服务端的能力，进而促进企业的发展。天极网发现，远程运维的优势显而易见，比如高时效性、成本可控、易于管理。但由于远程运维这一概念最早诞生于IT行业，因此在信息化智能化尚未完全普及的制造业领域存在一些“水土不服”的问题。

首先是企业的运维成本、效率与质量难以兼顾。在绝大多数行业的IT运维中，运维所需的成本、效率以及质量很难同时满足，在相关技术取得突破之前，企业能做的仅是弥合这三点之间的空白，以较小的代价获取最大的成果。

其次常规的远程运维手段存在明显的运维边界。远程运维作为IT运维的一种常规手段，面向于集中在电脑桌面端的运维需求，因此多以PC远程桌面为技术核心，构建的是一个局限在PC桌面端的远程运维体系。随着信息技术的不断发展，越来越多制造业设备能够通过PC设备进行管控，但在具体的运维过程中依然存在很多涉及设备层面以及现场层面的需求，这些需求游离于传统的远程运维边界之外，常规的远程运维手段难以触达。

对于制造业的企业来说，IT运维如何破局，发挥运维最大化能力，将成为企业能否跨入数字化、智能化的关键。

融合英特尔vPro平台，向日葵打造了怎样的IT运维解决方案

面对制造行业强烈的IT运维需求，国内远程连接SaaS服务商贝锐旗下品牌向日葵，在立足企业IT运维管理的同时，充分发挥远程控制技术优势和在远程运维领域的探索积累，为企业打造了轻部署、易管控、低成本、安全稳定的向日葵掌控远程IT运维解决方案。

并且，向日葵远程控制还融入到英特尔vPro生态中，逐步实现基于英特尔vPro平台的带外远程电源管理、带外IT资产信息上报等能力，为企业远程IT管理赋能。

同时该方案还可以将企业初始IT架构的设备纳入英特尔vPro平台的IT管理整体生态中，避免IT架构大规模变动给企业带来业务困扰，为广大企业的数字化转型进程提供助力。

向日葵通过与英特尔vPro合作，双方可以充分优势互补，更全面地服务于多种业务场景，帮助企业全方位地快速实现数字化转型。

而对于英特尔来讲，与向日葵的合作则有助于其丰富企业商用服务场景，实现快速部署。作为成熟的国际化企业，英特尔在数字化趋势下亟需对存量市场完成技术迭代和产品升级，本次和向日葵的合作，将有助于英特尔vPro平台快速、稳定地完成上述进程。

维宏电子如何成为制造业IT运维标杆？

随着数字化不断深入，对于制造行业来说，如何迎接数字化带来的新发展趋势，从容应对时代变化下的挑战与机遇，赢得市场竞争优势，成为重要课题。

其中，专注于数控系统研发、销售和服务的上海维宏电子科技股份有限公司(简称维宏电子)，面对信息技术所推动的制造业转型升级浪潮，也在寻求更进一步发展的契机。

众所周知，制造行业的设备种类繁多且占地面积大，多数厂房都会设置在距离城区较远的新区或者是人流较少的地区，这导致设备上门维护的难度加大，甚至产生停工风险。

面对上述挑战，维宏电子通过融合英特尔vPro平台主动管理技术的向日葵远程解决方案，使得IT人员可以实时监控设备状态、高效响应故障，打破传统驻场维护的时空限制，免去人力差旅成本。

比如在电力供应紧张的时间段，为了减少电压、电流不稳定对于设备使用寿命的影响，工厂需要在短时间内调整生产设备的运行状态，传统情况下所采取的人工方式不仅耗时耗力，还极易出现人为误差。依托英特尔vPro平台的管理能力，无论设备处于何种状态或位置，都可以在预定的时间内进行远程关闭或唤醒，助力企业优化能源、资源使用效率的同时，提升企业的风险应对能力。

另外，向日葵还可以助力摄像头监控设备运作情况，通过摄像头，可实时远程监控流水线机器运作情况，无需人员到场。如遇突发情况，及时排查，减少无故损失。

作为工控设备的领先企业，维宏电子在产品设计方案上对于PC算力有非常高的要求，其借助英特尔第12代酷睿vPro平台商用PC的强劲算力，设计师们得以高效流畅地使用专业设计软件进行工作，助力企业产品力持续领航。

而且，面对企业最重视的安全问题，维宏电子利用了英特尔vPro平台的硬件盾技术为企业带来全面的安全性。英特尔硬件盾通过基于硬件的安全功能，加强了以虚拟化为基础的安全性，以便在运行时保护计算机，确保企业核心业务的数据安全。

天极网发现，维宏电子通过向日葵远程管理软件和英特尔vPro平台，不仅进一步提升自身IT运维、生产以及销售，还在数字化时代让企业拥有更强大的竞争力。

写在最后

目前，智能制造已经成为全球制造业发展的大趋势，不仅是全球制造业变革的重要方向，也是迎接产业“风口”、抢占企业发展制高点的切入点和突破口。面对这一历史性节点，传统制造企业应该从供给侧“高质量”内循环着手，通过自动化、数字化、智能化加速推动制造业转型升级，增强企业核心竞争力。

未来随着数字化不断深入，英特尔也将与更多像贝锐一样的企业完成产品融合、创新，赋能更多各类行业、不同规模企业完成数字化转型升级。