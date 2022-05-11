云计算：一面生长，一面烧钱

作者：肖医

如今，中国云产业在经历了十余年的磨练，正在进入一个快速增长的通道，成长为各大互联网及产业巨头的实力担当。这段时间，中国移动、中国电信、中国联通，以及青云2022年第一季度财报相继发布，再次将人们的注意力拉回到这个“一面生长，一面烧钱”的“云业务”板块。

之所以说上涨，那是因为近年来云业务增长强劲。2022年第一季度各家财报数据显示，中国移动的DICT(IDC、ICT、移动云及其他政企应用及信息服务)业务收入为237亿元，同比增长50.9%;中国电信的产业数字化业务收入达294.14亿元，同比增长23.2%。而联通云实现收入91.2亿元，同比提升114%。

然而，云业务增长的背后，却是一笔又一笔的投入。2022年第一季度，青云科技云服务收入3367.24万元，比去年同期收入3685.50万元下降了8.64%，毛利为-414.42万元。事实上，国内云厂商除了阿里云已经盈利外，其他云厂商均处于战略亏损阶段，甚至还在烧钱布局。

“一面生长，一面烧钱”已经成为国内云厂商的真实写照。

群雄逐鹿，云计算布局需要长远目光

“不谋全局者不足谋一域，不谋万世者不足谋一时。”事实上，云业务作为重资产运营模式投入大，见效慢，在发展前中期皆是亏损，后期伴随着规模效应，毛利率开始持续提升，方能扭亏为盈。通过阿里云历年发布的财报，便可窥见端倪。

自从2015财年，阿里首次披露云计算营收至今，8年间增长62倍。直到2021财年第三季度，阿里云宣布自2009年成立以来首次实现季度盈利，经调整EBITA为2400万元。这背后是阿里长期持续的巨大投入，入局云计算领域初期，马云承诺每年对阿里云投资10亿，并且，近年来阿里在技术方面的投入达到每年千亿元。

其它云厂商更是如此。调查数据显示，腾讯云2018全年营收为91亿元，2019年营收超过170亿，2020年营收为259.7亿，同比增长51%。而且，华为云、百度云2021年营收继续保持高速增长，估算各自年增速均在60%以上。此外，金山云在2017年至2020年期间，复合年增长率为73.59%。

同时，这些云厂商也是重金投入。据分析，腾讯云这些年紧跟步伐，每年投入过百亿元。京东自2017年以来投入近600亿元用于京东云与AI业务的技术研发。而面向未来，腾讯云则对外宣布，腾讯未来五年将投入5000亿，用于新基建的进一步布局。

如今，上云浪潮在全国各行业上演，中国拥有着全球云计算增长最快、最大的市场，预计保持着30%以上的年均增长率，每年近万亿元的蓝海，云业务必将成为互联网及产业巨头发展的发力点和增长点。当前，各大厂商的烧钱布局，也将为其未来在云计算市场占有一席之地，做好准备。

寻找机遇，云计算未来布局重点

近年来，在政策引导和政企“上云用数”需求的推动下，中国云计算发展也呈现新的发展趋势。首先，融合中心云和边缘云、公有云和私有云能力的混合云将更好适应政企对IT的多元化需求。不同部署模式的云既出现了专业分工，且分工更加垂直，又能相互打通，并融合协同，能更好适应多类型业务系统和多样化应用场景“上云用数”对IT基础设施的多元化需求。

其次，具有场景属性的行业云、特别是国家易于统筹的行业云平台将大规模建设。目前，政务云和金融云是两大主要的行业云，政务服务和金融业务发展对IT系统的依赖性较强，其云平台建设和发展水平较高。易于统筹建设的行业云平台将大规模建设和升级，便于强化对国家重点领域的数据资源和业务数字化监管。

再次，从系统平台来看，云平台的兼容适配性成为标配，进一步推动重构IT基础设施和自建IT生态。如今，随着鲲鹏、飞腾等服务器以及麒麟、统信等操作系统的“可用性、好用性”大幅提升并大规模商用，为用户构建云数据中心提供安全可靠的IT基础设施，云平台兼容适配国内IT基础软硬件将成为标配。

最后，“绿色低碳+资源云化”的数据中心改造势在必行。“碳达峰、碳中和”要求数据中心建设绿色化和硬件资源利用更加充分。2020年12月，国家发改委、中央网信办、工信部、国家能源局发布《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》，提出“推动算力资源服务化”。

2021年7月，工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》，提出“绿色低碳提升工程”。为满足国家对数据中心建设的新要求和适应数字经济时代政企对算力资源灵活调度的新需求，一大批“老旧小散”的存量数据中心低碳化改造和云化升级势在必行。

在此背景下，信创、“双碳”、“东数西算”、新基建等都为云计算的发展注入新的动力。在信创领域，浪潮(浪潮云)、中科曙光(曙光云)、紫光股份(新华三、紫光云)、中国系统(中国电子云)，以及中国电信(天翼云)、中国移动(移动云)、中国联通(沃云)。这些企业正在基础设施市场、政企市场扮演更重要的角色。

东数西算，引领新一波持续投入

今年2月份，“东数西算”工程全面启动。云计算作为“东数西算”国产算力的关键载体，是算力输出的重要方式，在其中扮演着重要角色。据悉，“东数西算”工程预计每年将带动超千亿元规模的云计算相关投资。未来几年，我国云计算市场仍将保持年均30%-40%的增速，2025年的市场规模有望突破万亿。

同时，随着“东数西算”工程的全面启动，云计算价值将进一步释放，云计算市场也将迎来大商机。作为“东数西算”工程的重要参与者，企业应该加强技术创新，完善产业生态体系建设。

企业还应该优化产品服务能力，完善数字化转型信息基础设施。不断丰富赋能传统行业数字化转型的云计算产品，推动企业数字化转型，赋予传统产业发展新动能。并且，保障数据安全，筑牢数字经济的防火墙。增强大数据云平台安全建设水平，建立完善的云安全服务生态，提升云安全和数据保护能力。

此外，企业应该不断丰富云计算相关产品，形成真正能够为用户提供核心价值、解决核心痛点的产品与服务，加快产品赋能推动传统企业数字化转型，加快推动融合基础设施的建设部署和应用，推动传统行业系统资源和核心业务上云。

写在最后

无论是信创、东数西算，还是“双碳”，这些既是新的发展机遇，又是一个全新的挑战，这意味着，尚未盈利的云计算还需要加大投入，为企业长远发展做长期的打算，甚至将使企业在未来几年面临一面生长一面烧钱的局面。

最后期待，云计算，一面生长，一面盈利。