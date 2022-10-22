巨头的又一大角逐场，算法市场能否再造一个蓝海？

【天极网企业频道】继数据、算力之后，算法也走进人们的视野。

可以说，大数据让数字这个生产要素焕发魅力;东数西算工程进一步彰显算力的重要性;而在人工智能时代，算法作为人工智能的要素之一，也正在实现“自我价值”、“社会价值”。这不，近日，人工智能与计算机视觉算法提供商极视角完成战略轮融资，彻底将算法市场做成了一门生意。

人工智能时代正在加速到来，将“AI算法”作为商品进行售卖的模式，也已初见端倪，华为、极视角等企业逐渐在算法商城进行深入布局。如今，站在通往人工智能时代的重要节点，我们不禁抛出一个又一个疑问――算法市场能否再造一个新蓝海？

算法为什么会成为生意？

再造一个蓝海市场，并不是没有可能。当前，AI技术日趋成熟，AI正从安防、交通等领域走向全域。调查数据显示，未来5-10年，AI市场将达千亿、万亿级别。并且，在人工智能和车辆识别的金字塔塔底，隐藏着一个巨大的腰尾市场。同时，海量的碎片化市场里，存在着万千被忽视的小场景。

诸如，怎样在大范围内迅速确定火灾的来源;怎样才能迅速地把堆积如山的法庭档案整理出来;怎样才能把几十年前的旧报纸数字化;怎样从杂乱的火锅原料中筛选出毛肚？还有，遛狗不牵绳，高空抛物，骑电动车，地铁违禁物品的事情，都是怎么查出来的。解决这些“问题”需要借助机器视觉，而这一切的背后，离不开“算法”。

不仅如此，需要算法的场景还呈现碎片化、客户体量小、项目规模小、营收小的特点。但优势在于数量多，这些优势正在力促算法成为大量级的市场。

在笔者看来，这些特点也让算法市场走出了一个特色：一方面，复杂的场景使算法开发商难以覆盖所有的算法，而有些算法不用，容易造成资源闲置;另一方面，小的场景解决方案集成商，并没有能力开发算法，或者没有足够的成本支撑。

复杂的线下场景也为算法带来诸多的要求：需要满足算法快速发展的需求，AI时代算法、软件更新换代的速度远远快于过去，每月乃至每周都有版本升级;满足需求多样性，单一算法需要精准度会不断提升，未来更需要人脸、人体、姿态等多维度数据辅助;满足运维管理智能化。未来，算法多样性，场景多样性，以及全网摄像机的管理，需要一个可视、可管理、可远程控制的产品，与云端互动，实现在线加载、升级、管理。

以上客观因素，使算法商城有了用武之地。专注做算法的企业，将算法作为商品，意欲打造计算机视觉领域的APP Store。

被看好的背后，算法商城走得通吗？

近年来，机器视觉技术也得到迅猛发展，Gartner发布的2020人工智能技术成熟度曲线，计算机视觉技术已趋于成熟，人工智能视觉领域已经由技术萌芽阶段、头部场景落地阶段，发展到大规模工程化应用阶段。在这个阶段，市场对于人工智能技术落地提出了两大核心诉求：算法品类的丰富度与算法的高性价比。

有观点认为，未来会有10万种以上的算法，每个垂直行业有几十种算法需求将成为标配。去到行业会发现，仅仅交通场景，就有近100种算法。因此，AI赛道未来必然有两个方向：一是专业化分工，一是平台的出现。

由此可见，算法商城被看好，然而，算法商城走得通吗？

要想算法商城有个比较好的发展，还需要打破一些瓶颈，首先面临的便是可用度问题。可以说，算法的可用度是商城的关键所在。调查显示，用户对算法的关注的焦点还是在可用度上。这意味着能够快速迭代，快速应用。

计算模型的优化也是关键之一。据悉，算法商城的提供商在算法的优化和匹配上难以达到落地效果。调查数据显示，算法商城的单一算法运营效率比算法独立运营效率的慢三倍，这意味着用户要为硬件多付3倍的钱。

此外，不能解决特性需求也是算法商城面临的问题。短期来看，算法商城满足不了用户个性化需求，即便AI摄像头有一定的AI功能或算法，但用户使用的时候并不会选择。长期来看，垂直化、定制化将是大趋势，要聚焦某些行业、某些场景。

然而，这并不影响算法商城的初期发展，甚至有些企业将产品打磨得很好，在拿到入场券之后，持续发力该赛道。

算法平台将持续发力

从目前来看，刚刚融资的极视角已经拿到了入场券，极视角认为未来90%的腰尾部市场需求适合利用“算法商城+开发者生态”的模式进行供应。因此，极视角想要建立的AI算法平台，将连接算法开发者和算法需求方，提高视觉算法开发者效率。

由此可见，极视角的商业模式，连接了算法需求方与算法开发者，并与开发者共创海量视觉算法，B端算法需求方则可以根据所需场景，在算法商城中自由选择算法进行部署应用。

华为也持有算法商城的入场券。早在2019年，华为便正式发布首个基于智能视觉与感知的智能视频算法商城Huawei HoloSens Store。在华为看来，Huawei HoloSens Store可以让使用者从“想法”到“算法”不再遥不可及，也让开发者从“算法”到“应用”不再是空中楼阁。

使用Huawei HoloSens Store，华为将以产品为核心底座承载智能算法，提供迅捷开发、便捷下单、敏捷运营的全流程服务，提供多种入驻模式和商业模式组合，让合作伙伴和用户能够“随意挑”、“快速换”、“放心用”，加速千行百业实现智能化升级。不得不说，华为的眼光看得很远，这个商城大有重新定义智能安防新生态模式的势头。

写在最后

在人工智能极速发展的当下，算法正在成为继数据、算力之后的又一蓝海市场，并且随着算法商城与头部企业的不断磨合，在不同行业、不同场景的浸泡下，定能走出不一样的道路，而且这条道路在科技日新月异的当下，并不会来的太晚。