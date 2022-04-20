将运维从被动变主动，锐捷乐享智能运维管理平台如何做到“先见先行”？

作者：肖医

【天极网企业频道】当前，数字化时代正在加速到来，企业IT运维迎来结构性变革与新的发展机遇，智能化、数字化、可视化、自动化运维成为企业业务的助推器，不断提升企业业务和管理上的效率。此前，Gartner发布的《2021年中国ICT技术成熟度曲线报告》显示，2020年全球AIOps市场规模在9亿美元至15亿美元之间，2020年至2025年的年复合年增长率约为15%。中国IT运维产业呈现出蓬勃发展的趋势。

然而，数字化浪潮下，IT运维的高要求与低成本之间的矛盾日益突出，对企业的IT运维提出了严峻的考验。对此，锐捷网络睿智产品事业部产品总监骆杰先生表示：“网络问题无法即时发现、定位及解决问题耗时耗力、同样问题重复出现，正让网络运维工作面临艰巨的挑战。”因此，如何保障IT系统高效、稳定、持续、甚至7×24小时不间断地提供服务，成为企业亟待解决的问题。



锐捷网络睿智产品事业部产品总监骆杰先生

在此背景下，锐捷网络以“先见先行，乐享其成”为主题举办发布会，发布锐捷乐享智能运维管理平台。据悉，该平台可通过“为执行赋能”、“为管理赋知”、“为决策赋见”，致力于让IT运维管理变得更加轻松。

智能运维时代，锐捷的全新思考

以往每当谈及IT运维，映入脑海的画面便是一群IT人员，对企业IT系统进行日常维护，运维人员7×24小时三班倒不停歇。当系统没有bug的时候，大家感知不到运维人员的存在，出了问题，运维部门又要背锅。这都是人们对运维工作及运维人的刻板印象，却又道出了企业IT运维工作的难点及痛点。

时至今日，网络运维人似乎仍难以摆脱“背锅侠”和“救火队”的悲情角色。据知名组织对全球超过1500名专业IT从业者的调研显示：在IT运维管理团队TOP关注与挑战中，运维效率如何提升以及如何减少用户抱怨与投诉仍占据了75%;而在与工具相关的TOP关注与挑战中，如何整合多工具与打通数据，以及如何减少无效告警、尽快确定故障原因仍占据了78%。

骆杰先生表示：“对于运维人员而言，运维工具的产生最想解决的便是快速发现问题、定位问题，并且快速解决问题。然而，这些问题并没有得到非常好的解决。”天极网认为，传统的运维逐渐向智能化、云端演进，无论是从基础环境监控方面来看，还是从业务优化管理上来说，都为IT运维管理带来挑战，致使运维效率低下。

锐捷网络打造的锐捷乐享智能运维管理平台，可以助力企业构建“先见先行”的运维数据洞察能力，并打造“以用户体验为核心”的业务连续性保障体系。骆杰先生表示：“所谓‘先见先行’的运维数据洞察，就是要做到对问题隐患的‘先见’，以及对处置防范的‘先行’。”据介绍，该管理平台支持多源数据接入，通过关系洞察形成运维图谱，路径洞察找到真实路径，数据洞察形成行动指标体系，实现将分散的设备运行数据转化为具有高消费价值的信息和知识。

打造高效IT运维，锐捷乐享的核心价值

骆杰先生介绍，该平台具备以指标体系为核心的全域资源监控、以风险预防为核心的健康检查、以用户体验为核心的业务监控以及化繁为简、千人千面的工作中心四大核心价值。

首先，锐捷乐享智能运维管理平台可以实现全域资源监控。平台通过对全类型异构IT资源自动发现及智能关联，以黄金指标体系重新定义资源监控维度，从根源上解决了数据无效、不准确的问题。依托“卡点算法”有效实现告警风暴抑制，并提供原因和影响分析、处理建议等有行动力的信息，加速故障的解决和闭环。

第二，锐捷乐享智能运维管理平台具备健康检查功能。该功能具备开箱即用的风险隐患排查能力，降低了风险预防技术门槛。以oracle数据库为例，该方案内置的专家经验可预防常见的多达24类风险隐患并提供63种风险分析逻辑和处理建议，可支撑运维从风险识别、分析到处置的闭环。

第三，锐捷乐享智能运维管理平台可实现业务监控，从用户视角实时感知问题，将用户访问体验量化。并借助业务部署拓扑及数据调用关系的构建，精准定位异常原因，助力运维人员掌控全局业务运行态势。

最后，锐捷乐享智能运维管理平台打造了个性化的工作中心。据悉，平台为不同角色运维管理人员提供了个性化的工作中心搭建能力，帮助运维工程师实现登录即工作的便捷，同时为管理者带来掌控全局的管理驾驶舱。

天极网认为，可视化将运维数据公开、透明，实现数据分享，让运维数据成为运维体验，并且，可视化程度越高，运维就越简单，运维效率也就越高。在可视化方面，锐捷乐享智能运维管理平台全面提升了IT系统的可观测性。骆杰先生表示：“运维团队可以通过系统快速感知每一个IT对象的性能、关系、变更，包括当前的故障和问题。”

此外，企业在选择IT服务管理工具的最终目标就在于运维“主动”，而主动管理是每个企业针对信息系统如何提高IT服务水平、提高系统可用性、降低运维成本、提高客户满意度，实现IT信息化的过程。骆杰先生表示：“锐捷乐享智能运维管理平台采用主动预防的方式，不让故障产生，并把故障消灭在发生之前。”

锐捷乐享智能运维管理平台通过全面提升IT系统的可观测性、支持复杂故障快速排查定位、实现网络运维从被动响应到主动预防，锐捷乐享智能运维管理平台将有效确保用户网络的业务连续、稳定运行。

深耕智能运维，锐捷网络的实力

近年来，运维技术从传统的手动运维，到DevOps的自动化运维，再到AIOps的智能化运维，实现了跨越式发展，IT运维行业再次吸引了人们的眼球。此次，锐捷乐享智能运维管理平台的打造便是智能化运维的缩影，而运维技术的持续进化，也是锐捷网络运维产品研发的缩影。

发展至今，锐捷网络不断强化运维产品研发、推陈出新，持续致力于助力客户构建完整的IT管理体系，并深度参与政府顶层客户的运维建设与运维规范标准制定。在产品方面，从RIIL V1.0面世、RIIL V6.0升级、RIIL V6.5革新、RIIL-Emotion及Insight产品相继发布，再到今天锐捷乐享智能运维平台惊艳亮相，锐捷网络运维产品实现了从发展、竞争到引领、创新的质变。

在市场表现方面，迄今为止，锐捷网络运维产品已广泛服务于3000多家行业客户，在部委客户市场占有率超过65%，并成为政务外网、内网首选品牌;在医疗行业品牌度排名第一;超过1000家高校客户正在使用锐捷的RIIL产品。据IDC统计，2019年，锐捷在中国IT综合运维软件ITIM市场占有率第一;来自CCW的统计显示，2016至2020年，锐捷在中国IT运维管理软件市场份额位居首位。

写在最后

时下，IT运维产业经过数十年的发展，在数字化转型、云原生的浪潮下，正处于一个资源大整合的时代，也就是系统化与智能化的时代。此时，锐捷乐享智能运维管理平台的发布不仅让IT运维更轻松，更将频繁的监控工作自动化、智能化，进一步助推IT运维系统化、智能化。