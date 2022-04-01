阿里云盘开启会员服务，未来能否搅动网盘市场格局

作者：yu

【天极网企业频道】早在十几年前，科技巨头就开始尝试个人网盘，但多数却选择了放弃。如今，随着阿里云盘会员模式的上线，似乎预示着，个人网盘新一轮的竞争即将开启。

距离2021年3月22日阿里云盘开启公测一年后，会员服务终归还是来了。

2022年3月24日，阿里云盘宣布推出会员服务，根据阿里云盘公布的具体方案，非会员用户继续保持不限速;会员6TB空间，每月12元;超级会员20TB空间，每月30元。

免费个人网盘时代终结

过去十几年，在市场需求的推动下，网盘市场可以用百花齐放这个词来形容，腾讯微云网盘、百度网盘、新浪微盘、迅雷快盘、金山快盘、UC网盘、360个人云盘、115网盘等个人网盘产品不断涌现。

为了争取新用户，各家个人网盘服务商相继推出免费存储空间服务，如金山快盘个人版推出永久免费100G空间、360云盘推出永久免费无限空间、115网盘推出5000元永久VIP、腾讯微云网盘宣布推出10TB永久免费空间......

不过，随着服务器等硬件成本和人力成本不断上升， 让提供免费服务的网盘服务商难以为继。特别是2016年3月，全国“扫黄打非”办公室、中央网信办、公安部、工业和信息化部、国家新闻出版广电总局联合下发通知，全面开展打击利用云盘从事违法犯罪活动，众多网盘服务商纷纷关停个人服务。最终，我国个人网盘市场形成了百度网盘一家独大的状态。

根据Questmobile公布的数据显示，2020年，百度网盘的市场份额占国内市场总份额的85%以上，在市场份额高居第一。另外，在2021年9月，百度副总裁、百度网盘总经理阮瑜曾透露，百度网盘拥有7亿注册用户，存储总量达到了1000亿GB，是国内用户量最庞大的存储平台之一。

很明显的是，后来者阿里云盘的加入，颇有搅局的意味。

阿里云盘搅动个人网盘市场？

实际上，阿里巴巴并非首次试水个人网盘业务，公开资料显示，在2013年9月，阿里巴巴收购了国内云储存软件酷盘，时隔两年后，由于酷盘的市场份额过低，阿里巴巴决定关闭酷盘业务。此时，阿里巴巴带着阿里云盘重返这一赛道，从某种程度上来讲，个人网盘正重新被科技巨头重新重视起来。

近两年，个人网盘似乎又迎来了风口期。一方面，以云计算、5G、物联网、人工智能为代表的新兴技术发展越发成熟，为网盘提供了技术支持。另一方面，在数字经济时代下，人们对于网盘的储存需求正在持续增加。

据艾媒咨询数据显示，2020年我国个人云存储用户规模预计超过4亿人。网民对于各类信息的存储备份的巨大需求，促使网盘成为存储日常文件的重要渠道，分别有61.5%及58.8%的受访用户使用网盘备份和储存文件。另据易观千帆数据显示，截至2021年10月，云盘行业活跃人数达9511.42万，活跃人数全网渗透率为9.17%。

对于个人网盘服务商来说，容量和速度是实现营收的两个砝码，一些网盘服务商选择了变现能力更强的后者，如网盘非会员限速，不过这一模式一直饱受诟病，引来了不少用户的吐槽。

2021年11月17日，在工业和信息化部信息通信发展司指导下，中国互联网协会、中国信息通信研究院组织百度网盘、腾讯微云、天翼云盘、和彩云、阿里云盘、迅雷云盘、360安全云盘和网易网盘首批8家网盘企业共同签署《个人网盘服务业务用户体验保障自律公约》。《公约》从提供无差别上传/下载速率服务、加强技术产品和商业模式创新、优化资费介绍、规范宣传行为、畅通咨询投诉渠道等方面作出了明确约定。

可以说，如何实现盈利，成为摆在阿里云盘面前的一道坎。

网盘的用户主要分为两种，一是将网盘作为文件中转站，另一种则是作为储存工具。前者对网络带宽、传输速度要求较高，后者由于使用频率较少，对下载速度没有较高要求。

阿里云盘的目标用户显然是前者，这类用户的特点在于愿意为网盘付费，至少可以保证有收入，甚至是盈利的可能性。

值得一提的是，阿里云盘在速度和容量上，对非会员用户十分友好，如极速上传下载、100GB+存储空间、100GB大文件上传等。不仅如此，在会员权益上，20T存储空间、1TB大文件上传、不限制的单次转存数等，也是实属罕见了。

写在最后：

可以预见的是，伴随着数字时代的发展洪流，会有越来越多的信息活动转变为数字形式，这必将推动个人云存储市场迎来持续快速增长。

而伴随着阿里云盘的强势入局，个人网盘市场或许会迎来新一场腥风血雨的拼杀。