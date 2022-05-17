仅仅因为利润巨大吗？谷歌布局Web3意欲何为

作者：贾桂鹏

【天极网企业频道】近日，谷歌正在试图组建一个Web3团队，其目的是为运行区块链应用程序的开发人员提供后端服务。据了解，该团队属于谷歌云服务，谷歌云副总裁Amit Zavery在一封电子邮件中告诉员工，称目标是让谷歌云平台成为该领域开发人员的首选。

谷歌的这一步，也是头部互联网巨头逐渐关注Web3领域的信号之一。

而让巨头们没办法再忽视Web3的一部分原因还是来自利润。据一份调研机构的数据显示，2021年区块链和加密公司获得的风险投资达到328亿美元。2021年，全球100家最大的上市公司在区块链上投资为19.1亿美元，而这一数据在2020年仅为5美元。

虽然，Web3已经逐渐成为热门，但很多人对它还是陌生的，Web3到底是什么？我们接着往下看。

Web3如何一下蹿火？它到底是什么？

这段时间我们看到互联网创业圈子，似乎人人都在说Web3，但是，关于Web3到底是什么，答案五花八门，其实到现在还没有一个共识度很高的定义，和“元宇宙”一样。

但我们认为，在定义Web3之前，首先我们需要知道Web 1.0和2.0分别是什么。

与90年代的只读网页相比，万维网无疑已经走了很长一段路。互联网的早期版本，现在被认为是 Web 1.0，是一个简单的“只读”平台，功能非常有限。Web 1.0本质上是信息线上化，这个时候的价值核心是公司;哪家公司能把信息线上化这件事做好，哪家公司就更值钱;所以，Web 1.0时代崛起的代表型公司有网易、搜狐、新浪，这类型的门户网站;他们都是在那个互联网相对比较贫瘠的时代创造和提供了内容;

大约在2000年代初期，我们进入了 Web 2.0。由于许多技术进步，我们从被动用户转变为互动互联网。Web 2.0是互联网的读/写版本。随着社交媒体和大量用户生成的内容，我们在线体验“生活”的方式发生了变化，并且今天仍在继续变化。

Web 2.0是将用户线上化的阶段;这个阶段不仅平台提供内容，用户也可以创造有价值的内容进行交互、分享;那么，Web 2.0时代，底层的逻辑，哪个公司维护的用户群更大，价值就更高;典型的代表就是腾讯、Facebook这类的公司;这里用的是用户而不是用户群，因为，在Web 2.0时代，单个用户的价值是有限的，只有足够多的用户群，形成了庞大的网络效应，公司才会有更大的价值。

如果说Web 1.0的主要缺点是缺乏交互性，那么Web 2.0的主要缺点就是数据的使用(或误用)。Facebook、Apple和Google等“科技巨头”通过将用户数据货币化并控制我们在互联网上体验和看到的大部分内容，赚取了数亿美元。

而Web3概念旨在创建一个去中心化但安全的互联网，人们可以在其中安全地交换金钱和信息，而无须中间商或大型科技公司。与将数据存储在单个数据库或云提供商中的 Web 2.0不同，Web3应用程序要么在区块链上运行，要么在服务器上运行。

Web3仍处于起步阶段，具有相当抽象的功能范围。也就是说，当前的技术进步和流行趋势让我们了解Web3的发展方向。比如，去中心化应用程序、DeFi，当然还有NFT的兴起，都是区块链互联网正在获得牵引力的迹象。

吸引巨头们入局的仅仅是利润吗？

Web3的先驱们已经创建了一套分散的点对点系统，他们希望这些系统将形成下一代互联网。这是一种挑战互联网现状的趋势，目前的网络由亚马逊、谷歌和Facebook母公司Meta Platform等大公司控制。

在与阿里巴巴、亚马逊和微软争夺云基础设施市场份额之际，谷歌希望向对自己开发Web3软件感兴趣的开发者提供后端服务 。扎弗里在接受采访时表示：“我们并不打算直接加入加密货币大潮，而是为其他人提供技术，以便在他们目前的业务中利用Web3的分布式特性。”

扎弗里是前甲骨文高管，他于2019年加入谷歌云部门。几个月前，谷歌任命甲骨文产品开发总裁托马斯库里安(Thomas Kurian)为云部门的新负责人。

通过组建Web3工具内部开发团队，谷歌正在迈出下一步以兑现其承诺 。今年1月，随着NFT的兴起，谷歌云部门公布了组建数字资产团队以便与客户合作的计划。该公司表示，正在研究客户如何使用加密货币进行支付。

谷歌这些举措的出发点不难揣测。在云计算领域，谷歌落后于亚马逊和微软，同时也面临被阿里云超越的风险，为Web3和区块链开发者提供服务能够扩大潜在客户范围，以抢夺市场份额。

除了谷歌之外，耐克首席执行官约翰・多纳霍(John Donahoe)在3月份的电话会议上告诉分析师，这家鞋类公司计划打造Web3产品和体验。

华纳音乐集团也对此感兴趣，该公司首席执行官史蒂夫・库珀(Steve Cooper)在第一季度财报电话会议上表示：“从收藏品到音乐版权，Web3代表着音乐行业令人兴奋的未来，它将帮助我们的艺术家以有趣和创新的方式接触到数以百万计的新粉丝。”

比特网认为，吸引这些行业巨头们入局的并不只是利润也不仅仅是当下的发展，而是进入到下一个时代的门票，因为，他们不希望错过任何继续引领时代的机会。

写在最后

目前，与亚马逊和微软相比，谷歌的后端云服务相形见绌。这个新团队将帮助促进这一领域的增长，其中早期的提议可能包括更好的节点管理和通过第三方应用程序提供的基于区块链的数据软件。

虽然世界仍处于拥抱Web3的早期阶段，但这个市场已经展现出巨大的潜力，可以预见，未来将会有越来越多企业提供对Web3和加密相关技术的支持