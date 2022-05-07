商用PC行业后起之秀 看新华三如何整装待发

作者：贾桂鹏

【天极网企业频道】当下，随着数字经济不断深入，数字化转型已经成为企业创新发展的必备手段，其中，数字化转型的核心之一，是将新一代ICT技术，添加到企业原有的生产要素中，从而引起企业业务的创新和重构。因此，能否有效利用新一代ICT技术，为企业创造巨大的商业价值，是转型的关键特征。正因如此，商用电脑的高稳定性、出众的计算力以及快速运维能力已经成为企业迫切所需。

2022年5月5日，英特尔举办了一场以“万象焕芯，共商美好”为主题的商用客户端产品发布会，带来了基于第12代酷睿处理器的商用客户端产品，基于第12代酷睿处理器的英特尔vPro平台，以及行业解决方案，旨在赋能千行百业的数字化转型之路。

新华三集团作为英特尔的合作伙伴之一，在发布会上推出了搭载英特尔第12代酷睿处理器的商用终端新产品。

自2021年起，宣布全面进军商用PC行业以来，新华三集团深度布局“芯、云、网、边、端”全产业链，并立志于助力企业应用场景化转型的多元需求，通过产品性能、连接以及丰富扩展性，赋能用户高效创作、在线协作，实现未来企业运营和管理的全方位重塑。

在发布会上，新华三带来H3CBook Ultra 14T商用笔记本和H3CX7-030系列商用台式机，均采用基于第12代英特尔酷睿处理器的英特尔vPro平台。该平台专为商用场景打造，不仅能够提供出色的生产力和性能，还能够为各类企业提供更加完善的平台安全性。

这一次，新华三全新发布的H3CBook Ultra 14T轻薄商务本整机采用全CNC工艺，在机身厚度仅约13.9mm，整机净重小于1.4Kg的状态下，该机不仅保障英特尔第12代酷睿处理器完整的性能释放，同时还集成了拥有VESADisplayHDR True Black 500认证的2.8K OLED触摸显示屏，使其在性能、显示及交互界面的组合上呈现出出色效果。

另外，H3CBook Ultra 14T通过采用最新的英特尔vPro平台，实现更加优秀的产品性能、更立体的硬件安全防护、更全面的设备管理以及更稳定的业务保障能力，还能够让用户在业务、生产力和多任务处理当中充分享受高性能混合架构的优势，为移动办公提供非凡的用户体验。

从性能上来看，第12代酷睿处理器家族采用了统一的硬件架构，即核心均基于代号为Alder Lake的处理器核心，并首次在X86处理器中引入不同规格的“混合架构”――即内部核心分为“P-Core性能核”，以及“E-Core能效核”。

全新英特尔vPro平台的特色功能包括支持Wi-Fi 6E，可以通过基于Thunderbolt 4接口的单数据线扩展坞，带来更强大的数据传输、连接能力。基于第12代酷睿处理器的强大性能，新一代vPro平台带来了性能的跃迁，在商用办公中起着巨大的作用，而且在业务安全和远程可管理性方面树立了新标杆。

不仅如此，为满足各类企业的多元化需求，新华三还推出了全新的商用台式机H3C X7-030系列。

从配置上来看，该系列最高可选16核心24线程的i9-12900处理器，该处理器主频2.4GHz，最高睿频可达5.1GHz。

而且，H3C X7-030系列商用台式机同样支持英特尔vPro平台，基于此，H3C X7-030系列商用台式机能够帮助用户轻松应对复杂工作，同时提供出色的可管理性和更高的安全性，为企业提高员工工作效率和保持业务连续性发挥至关重要的作用。

当前，以商用PC为平台，新华三集团正在构建全场景的数字赋能链路，为企业的转型打造持续迭代的数字化终端平台。

未来，可以预见，新华三集团将继续与英特尔联手打造出更多、性能更强劲的软硬件设备和更全面、更前沿的产品和解决方案。