华为胡厚：持续创新，共建绿色智能世界

作者：高志伟

【天极网企业频道】4月26日华为第19届全球分析师大会开幕。本届大会聚焦“未来探索、产业创新、数字化与低碳化”等话题，探讨未来趋势和产业发展策略。华为轮值董事长胡厚在大会上发表了“持续创新，共建绿色智能世界”的主题演讲。

胡厚在主题演讲中谈到，面向未来，华为将持续强化创新能力，牢牢抓住千行百业数字化、智能化发展以及人类社会低碳化发展这两个大机遇。

在创新方面，胡厚表示华为将通过世界级难题，吸引世界级人才，迎接挑战助力创新，推动科学、技术进步。

胡厚还介绍了当前华为产业创新方向，包括“5.5G和F5.5G，实现10Gbps无处不在”;“重定义计算架构，突破计算瓶颈”;“MetaStudio，云上的数字内容生产线”;“以人为中心的全场景智慧化体验”等。

此外，应对行业挑战，华为也从千行百业数字化、智能化发展和人类社会实现低碳化发展两大方向给出了解决方案。胡厚表示，在推动数字化、智能化发展方面，华为将“让产品适配更多的场景”，“让客户上云不再困难”，通过全新军团组织形式以一支队伍服务好一个行业;在低碳化方面，华为聚焦供能侧与用能侧，在功能测促进可再生能源发展，在用能侧打造绿色ICT基础设施，实现“携手迈向更美好的绿色智能世界”的目标。

以下为胡厚“持续创新，共建绿色智能世界”主题演讲原文：

女士们，先生们，大家好，刚才的动画简单回顾了华为2021年的经营业绩，数字看起来不错，但是困难依然很多。

上一个议题，战略研究院周红博士分享了华为如何看待未来，接下来，我想着重谈谈华为怎么走向未来，当前我们要做的就是，持续强化创新能力，牢牢抓住千行百业数字化、智能化发展以及人类社会低碳化发展这两个大机遇。

创新是华为的基因

首先谈谈华为的创新。华为成立三十多年来，一直通过创新为客户、为社会创造价值，创新已经成为我们的基因。近几年来，华为虽然面临经营上的困难，但在研发上的投入，没有减少反而在增加，从过去年收入占比10%，提高到去年的22%。

当前，大家可以看到，我们的创新环境正面临一些新的变化。

从产业来看，香农定理和冯诺依曼架构等已遇到很大瓶颈，亟需探索新的理论和新的架构，从华为来看，我们在先进器件获取困难的情况下，单点技术领先同样遇到困难。为此，我们在创新方向上，将更加注重系统创新，华为正在通过基础理论、软件、架构三个方面来进行突破。

另一方面，创新也高度依赖人才，我们希望用世界级的难题，吸引世界级的人才，来共同迎接挑战，推动科学和技术上的进步。

接下来，我向大家报告一下华为当前几个产业的创新方向。

5.5G和F5.5G，实现10Gbps无处不在

首先谈谈联接，大家看到，未来的发展，对联接技术的需求是永无止境的。比如，工业场景下，工业控制对实时性、可靠性的要求非常高，这就需要在带宽、时延和可靠性上至少提升10倍;而在家庭的场景下，要实现超高清视频，VR、AR甚至全息的远程通信，往往追求 “身临其境”、“天涯若比邻”的体验，但当前千兆到户的带宽，是远远不够的。

我们大胆地提出了一个愿景，就是未来实现10Gbps无处不在的带宽。大家知道，今天我们的带宽还做不到1Gbps无处不在，从今天到未来是一个巨大的挑战。

为此，两年前在无线领域，华为最先提出了5.5G，现在我们已经完成了5.5G的多项关键技术创新和验证。今天，在这次大会上，我们也在固网领域，首次提出F5.5G的产业愿景，目标是将带宽、覆盖和体验提高10倍以上。我们希望通过无线和固网这两个领域的创新，持续推进联接产业的发展。

重定义计算架构，突破计算瓶颈

再来看看计算，当前算力需求面临爆发式增长，今天一部智能手机的算力，已经远远超过了当年阿波罗登月时主控计算机的能力。我们预测到2030年，全球通用计算算力将增长10倍(达到3.3 ZFLOPS)，AI算力将增长500倍(超过105 ZFLOPS)。为了应对这个挑战，华为重新定义计算架构，去突破计算性能和效率的瓶颈。具体而言，我们在几个方面努力：

第一，在节点架构层面，现有的异构计算架构，仍然是以CPU为中心，遇到性能瓶颈。华为推出革命性的全对等互联模式，大幅提升系统性能;

第二，在基础软件架构层面，未来，融合高性能计算、人工智能、大数据分析等多种计算模式的需求，会越来越多。我们将持续打造多样性计算融合架构，把不同XPU专属的加速库、编译器等基础软件进行重构，提升应用软件开发效率和实现性能倍增;

第三，在数据中心层面，我们围绕集群计算架构持续创新，发挥华为在ICT领域的技术积累，把云、计算、存储、网络、能源整合在一起，相当于把数据中心打造成一台超级计算机，实现性能倍增，能效显著改善。

MetaStudio，云上的数字内容生产线

下面我想谈谈华为云上的创新，大家知道，过去几年，华为云服务发展很快，也推出了各种各样的创新应用，比如软件开发、数据治理、AI开发等系列云服务。今天利用这样一个机会，向大家隆重介绍一款华为云上的新产品， 叫MetaStudio，你可以理解为云上的数字内容生产线。

我们认为，未来数字世界和物理世界的融合在进一步加快，高品质的数字内容生产成为刚需，MetaStudio恰恰是为这样的需求而诞生的。

大家知道，影视制作中，渲染是一个非常耗时的环节，过去一部90分钟的3D电影，渲染需要6个月时间，现在，使用了MetaStudio，充分调用华为云上百万核的渲染资源，效率大幅提高，现在只需要2周的时间就可以完成。

更进一步，MetaStudio将影视制作的剪辑、建模、合成等全流程都搬到了云上，让影视创作者可以无缝的异地协作、大幅提升制作效率，一部电影大片的内容制作周期，可以从几年缩短到几个月。

以人为中心的全场景智慧化体验

接下来我想谈谈终端，大家首先想到的肯定是华为手机，过去两年，因为芯片的短缺，我们的手机业务出现了重大下滑，这对消费者和华为来说都是很大的遗憾。但这同时也提供了一个机会，让我们重新思考终端业务，怎么为消费者带来更大的价值。

我们认为，终端不仅仅只有手机，当用户被越来越多的电子设备包围的时候，需要的不是更多的终端，而是更为智能的体验，也就是以人为中心的全场景智慧化体验，这也正是华为终端的创新焦点。

举个例子，华为去年底发布的医疗级带血压计的手表，可以用来监测血压、血氧、心电图等等信息，在用户授权的前提下，这些数据可以上传到云端，在云端由软件算法平台来分析生成报告，消费者和他们的健康顾问、医生等可以通过不同的终端看到这些信息。华为及伙伴，可以根据这些信息，提供全面的数字健康服务，比如筛查解读、体征监测、慢病管理等等。这就是一个很典型的以人为中心，实现个人健康管理智慧化的一个案例。

当然，大家可以看到，华为正在围绕更多的场景，通过多样化的终端、云服务，以及越来越多的合作伙伴生态，来为用户打造全新的体验，包括智慧办公、运动健康、影音娱乐、智能家居和智慧出行五大场景。

数字化进程加速，挑战各有不同

刚才我们谈了华为的创新，我们创新的目的最终要为客户、为社会创造价值。面向未来，我们看到两大趋势，第一，就是千行百业的数字化、智能化发展，第二，就是人类社会实现低碳化发展。我们认为数字化与低碳化这两大趋势，既是挑战，也是机遇，华为过去30多年的创新积累，是可以有所贡献的。

首先我来谈谈千行百业的数字化。毫无疑问，当前对所有的企业来说，没有人会去怀疑数字化该不该做，大家更关心的是，数字化怎么做，怎么做得多好。

但是我们也看到，不同的企业、不同的行业，在数字化的进程中，所处的阶段不同，比如信息通信和金融行业等，数字化转型是比较早的，数字化已经进入核心生产系统;电力，油气，制造等行业，也正在推进数字化解决生产场景问题;而地产、建筑、农业等行业，才刚刚开始数字化进程。

正是因为数字化进程不同，大家面临的挑战也是各有不同的。我们把客户遇到的一些问题展现在这里，比如“技术的选择比较难”，“场景很复杂，技术不能匹配”，比如担心“投入大，没有产出”，再比如说，我们知道云是数字化的关键技术，但对很多企业来讲，上云是依然是一个很大的挑战。

在过去的十来年中，我们也一直在走数字化这条路，我们有很多经验、也有很多教训，我们对客户遇到的这些困难，感同身受。我们要做的就是积极采取措施，帮助客户去解决这些问题。下面我就来谈谈华为的几个关键措施。

让产品适配更多的场景

第一，让我们的产品，更好的适配不同场景的需要。

过去30多年，我们做电信行业，习惯于用相对标准化的产品，去满足海量的需求。当面对千行百业数字化时，我们看到的需求是不一样的，即使是同一个产品，也面对着在不同行业、不同场景下的需求。

我给大家举一个例子，比如5G，当前全球部署了200多万个5G基站，大家看到的都在地面做无线通信，但实际上，当我们和煤矿客户讨论的时候，发现5G设备也是可以用在煤矿井下的，但必须符合安全生产防爆的要求，完成防爆改造，控制发射功率在6W以下，这样，5G就可以从天上走向地下了，当前华为已帮助200多个煤矿，地下安装3000多个5G设备。

在行业数字化中，我们还看到另外一种需求，客户面对不同的场景，往往需要容易部署、容易安装、预制化的产品组合，这样就可以降低数字化改造的难度。我们就要在这个方向上创新，向前多走一步，提前做好产品的预集成、预验证，简单来说，就是华为要把麻烦留给自己，把方便留给客户和伙伴。

去年，我们新推出了20多个面向金融、教育、医疗、能源等行业的产品组合方案，大大提升了客户和伙伴在安装、维护和管理上的效率。

让客户上云不再困难

谈到数字化，必须要谈一谈云的问题。

大家都清楚，云在企业数字化的过程中，效率高、更便捷、资源配置更弹性，价值是非常大的。但各行各业，特别是传统企业，在使用云计算的过程中，依然会遇到这样那样的问题，简单总结下来，大家的问题可以概括为“不愿上，不会上，用不好”，在华为来看，就是要帮助客户去解决这些问题。

首先，大家“不愿上”，往往担心数据的安全，但实际上，针对这个问题，是可以提供多种选择的。对资源弹性要求高的系统，可以上公有云，对数据安全要求高的业务，可以放在本地，采用专属云服务。此外，不管是公有云还是混合云，在数据安全方面，以华为的经历和经验积累，都能够为客户提供最高等级的安全保障。

其次，不会上。比如，企业不知道哪些应用可以上云，应该怎么上？针对这些问题，华为建立了专门的咨询服务团队，帮助客户做好上云规划，有了规划，还要有人才，我们为客户开设数字化转型专班，同行互助，提供全方位的服务。

最后，即使是上了云的客户，也往往面临“用不好”的问题。比如大家知道AI很有用，但不知道怎么把AI的能力和业务场景结合，也缺乏专家和训练数据，没法快速开发出AI应用。我们把AI、大数据，音视频等技术，以及集成开发工具，都开放在云上，随取随用，同时提供相应的咨询服务，帮助客户用好这些技术和资源。

关于怎么帮助客户用好云，我想分享一个天津港的案例。简单来说，天津港是一个每年集装箱吞吐量近两千万箱的大型港口，它的作业计划是个非常复杂的系统工程，必须借助AI等技术手段来提升效率。传统方式下，需要购置设备，搭建开发环境，采集数据，再启动算法开发，至少花费3-6个月时间才能完成，现在利用华为云上资源和AI求解器开发环境，只要2-4周时间，极大提升了港口应用的开发效率。

天津港只是一个例子，我们相信，华为可以帮助更多行业用好云，做好数字化。为此，华为提出了“一切皆服务”的战略，把基础设施、技术以及经验云化、服务化，让千行百业的客户上云不再困难。

军团，一支队伍服务好一个行业

我知道大家对军团非常感兴趣，今天我想谈谈为什么成立军团，以及军团在千行百业数字化中发挥什么作用？

我们在帮助客户数字化转型的实践中，发现客户有很多问题，我们有很多技术，但这些技术，不能很好的匹配，解决不了客户的问题。一方面，现有的技术满足不了客户的需要，另一方面，即便有些技术客户很想用，但没办法有效组合起来，形成解决方案。

怎么办？我们尝试一种新的组织形式，叫军团，实际上是一个集成团队，不光有销售，还有需求管理、行业解决方案开发、生态合作以及服务等等这些资源，特点是，每个团队针对一个特定行业，能够深入了解客户的需求。

通过这种新的组织运作模式，我们在纵向上缩短管理链条，让产品研发更好的响应客户需求;横向帮助我们快速整合资源，识别关键业务场景，把华为和伙伴的产品以及能力，整合到一起，形成针对性的解决方案。

这种运作模式当前已经收到了一些效果。这里我给大家举个例子，比如最早成立的煤矿军团，就已经与客户一起完成了基于鸿蒙开发的煤矿操作系统，我们把它叫矿鸿。矿鸿操作系统实际上解决了在煤矿作业环境下，各种各样设备联通的问题，用我们客户的话来说，“设备之前互相认识了，机器人跑一趟就把数据采集了，距离矿工穿西装打领带采煤的梦想就更近一步了”。

把鸿蒙操作系统针对煤矿行业来进行开发，难度还是非常大的，由于有了军团这样的集成性组织，才能够更好的理解客户需求，也能够更快的去响应客户需求，煤矿军团在矿鸿开发过程中，从需求调研到商用发布仅用了3个月的时间，这在过去是无法想像的。

当前，我们已经成立了煤矿、海关港口、智慧公路、电力数字化和机场轨道等行业军团。当然，我们还处在一个初期摸索、积累经验的阶段，希望客户和伙伴们能够多一些耐性，多一些支持。

数字技术是低碳发展的使能器

最后，我想谈谈低碳化。我们坚信，数字技术是实现低碳发展的使能器。华为在对于低碳发展的贡献，主要聚焦在两个方面，一个是供能侧，一个是用能侧。

供能，促进可再生能源发展

首先，在供能侧，我们要努力提高可再生能源在能源中的比例。具体而言，我们要做的，就是充分利用数字技术，来改变光伏行业的技术路线，提升发电量和运维效率。

从2014年起，我们率先把无线分布式基站理念引入到光伏行业，提升发电量;我们把电力载波技术，率先引入光伏领域，节省部署成本。我们把云和AI技术用到光伏电站的运维，降低运维成本。

举个例子，在青海戈壁滩，我们助力客户建成了全球最大的2.2GW单体光伏电站，通过把云和AI技术用到光伏电站，使发电量提升超过2%，运维效率提升超过50%。

用能，打造绿色ICT基础设施

其次，在用能侧，大家都知道，ICT能帮助各行各业大幅降低能耗和碳排放，这也是我们推动千行百业数字化的一个原因。今天我重点谈谈ICT产业自身的节能减排，这方面有两个发力点，一个是无线站点，一个是数据中心。

在无线站点方面，全球约有1000万个，对于这些站点，如果能降低能耗，对整个行业有很大价值。我们采用极简设计理念、最大化利用可再生能源以及智能技术，打造系统化方案。

比如，我们基于极简的设计方案，采用一体化室外基站，替代传统的室内基站，省掉了机房、省掉了空调，大大减少了配套基础设施的能耗，在印尼实测下来降低了 30%;在波兰，我们在站点上叠加光伏，太阳能供电比例高达约 30%。

另一方面，数据中心正在成为关键的基础设施，它的能耗也不容小视。华为通过全液冷、AI管理、预制模块、集群计算等创新技术，应对数据中心能耗挑战。比如我们在贵安建设的绿色数据中心，就用到了这些技术，节能减排效果非常显著。

携手迈向更美好的绿色智能世界

面向未来，华为面临的困难是现实的，但同时，人类社会的数字化、智能化、低碳化发展中，展现的机遇也是巨大的。唯有持续不断的创新，才能带来源源不断的发展动力。我们希望联合客户和伙伴，共建一个美好的绿色智能世界。