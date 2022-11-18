在科大讯飞全球1024开发者节，看见AI新未来

【天极网企业频道】11月18日，2022科大讯飞全球1024开发者节正式开幕!新技术、新产品、新平台与新战略，科大讯飞用一场人工智能盛会，引领AI向新而行，探索人工智能产业未来方向与趋势。

开幕式当天，众多院士学者、产业领袖、行业知名专家与生态开发者云集于此，共同探讨人工智能技术的最新进展和广阔应用前景。从源头技术创新，到平台产品升级;从产业数字化转型，到用人工智能解决社会刚需命题，1024开发者节再次引领百万开发者生态，扬帆数字蓝海。、

因为看见，所以坚信

面对世界的各种不确定性，中国乃至全球经济下一步发展的主要动力来源在哪里？1024开发者节开幕式上，科大讯飞董事长刘庆峰分享了自己的见解。

数字经济是全球经济复苏的关键动力，人工智能是数字经济的核心引擎。可以看到，2021年全球47个国家数字经济增长达15.6%，讯飞开放平台AI调用量增加36%，多款应用的AI调用量大幅增加。今年的AI开发者大赛有32333支团队参赛，工业互联网方向参赛团队数10605个，虚拟现实、元宇宙方向参赛团队数1268个，算法前三名团队平均年龄25.6岁，一系列数据表明，虚拟现实、工业互联网、元宇宙大潮兴起、Z世代正成为AI开发者的主角。

今天，在1024开发者节现场，刘庆峰再次重申了讯飞超脑2030的目标 ―― 让“懂知识、善学习、能计划”的机器人走进每个家庭。推动超脑2030计划，在多模感知、深度理解、多维表达、运动智能关键技术方面讯飞已经有了突破性进展，并持续赋能教育、医疗、元宇宙、机器人领域。基于核心技术的进步，刘庆峰表示讯飞即将发布机器人超脑，通过多模交互、运动控制和硬件模组的结合，推动人机协同新时代。

人工智能不仅在造福民生，也在为工业赋能，助力工业企业跨越数字鸿沟，为工业互联网开发者提供英雄用武之地。

2021年安徽省经信厅与讯飞联合打造并实行市场化运作“羚羊工业互联网平台”，平台围绕“人工智能+大数据+羚羊职业技术经理人”三方协同机制，全面对接企业“研产供销服管”各类需求，一站式解决供需对接问题。目前，平台总用户超22.6万，累计企业服务次数超45.5万。

羚羊工业互联网平台将为AI开发者、SaaS开发者、行业开发者提供场景、政策、技术和金融全方位的赋能，助力他们开发出AI SaaS、工业SaaS、工业大脑等产品，服务中小企业、赋能行业龙头。

刘庆峰指出，要通过源头技术创新、系统性创新和生态定义未来。洞察未来最好的方式就是创造未来。在我们的共同努力下，人工智能必将以解决人类刚需而被深刻地载入史册。

开放平台2.0稳步推进，加快数实融合

2021年1024开发者节，讯飞开放平台2.0战略正式发布。2.0时代，讯飞致力于联合行业中最有资源最有平台能力的行业龙头，共同搭建行业的基线底座。今年的1024计划发布会上，围绕技术创新和行业应用，科大讯飞总裁吴晓如重点分享了开放平台2.0的最新进展。

如今，平台已开放能力达513项，集聚370万开发者。平台2.0战略稳步推进，在教育、金融、医疗、能源、地产等14个行业取得应用落地，与金茂地产、古井集团、建设银行、国能集团等数十家行业龙头达成战略合作，形成了良好的生态带动效应。

工业领域，基于讯飞开放平台2.0，在安徽省委省政府的支持下打造了羚羊工业互联网平台，助力工业企业实现数字化、智能化升级，与40+行业龙头达成战略合作，赋能800+生态伙伴。

教育领域，与人民教育出版社、华东师范大学、徐工机械等行龙头合作，打造精准教学、五育融合和优质课程资源，已赋能600+合作伙伴，累计服务学校5万+学校;

金融领域，与建设银行、中国移动、浦发银行等行业龙头合作，助力精准营销和智能客服。已赋能50+合作伙伴，合作超过200+金融机构;

“技术顶天，应用落地”，创业23年来讯飞始终坚持源头技术创新，讯飞开放平台2.0战略推进的背后也离不开多项技术的支撑，其中既有单点技术的突破也有多技术的深度融合。过去一年在语音、图像和认知的国际高水平技术评测中，科大讯飞共获得12项比赛冠军;多模感知、交互大脑、多维表达、运动智能深度融合。

未来，开放平台要继续升级，需把握四个关键点：为实体和虚拟经济提供更强大的AI能力、场景智能需要有更高效地运用行业知识、人机协同需要人能更高效地使用AI工具、AI使用的便捷性和隐私保护及数据安全。超脑2030将提供更多优化的AI能力，为生态伙伴打造更强大的人工智能开放平台。

发布会上，吴晓如还介绍了讯飞AI虚拟人交互平台的发展情况。具备多模感知、多维表达、情感贯穿、自主定义四大核心特点的AI虚拟人交互平台，已在媒体、金融、文旅、政企等场景落地，为上千家客户提供服务。同时，借助AI虚拟人交互平台，讯飞与合作伙伴共同推进虚拟人的繁荣发展，为数字经济和元宇宙的发展提供助力。

AI新技术发布，开启AI新纪元

2022年初，讯飞宣布启动超脑2030计划，致力于让人工智能懂知识、善学习、能进化，让AI机器人走进每个家庭。AI新技术发布会上，科大讯飞AI研究院副院长高建清分享了讯飞为实现超脑2030计划，开展的一系列技术突破，包括：以深度学习为代表的人工智能基础算法;复杂场景的语音、情感、环境等多模态感知技术;深度理解、主动对话、可控对话生成等关键的认知智能技术;软件硬一体的机器人关键技术。

技术推动下，超脑2030计划已结硕果，形成多个示范应用。基于多模态交互、以及医疗认知技术，讯飞研发了抑郁定量筛查系统，该系统已在北京安定医院、合肥四院等医院试点应用，抑郁筛查效果由75%提高至91%。未来，基于定量筛查基础能力，讯飞将研发抑郁症筛查平台，向更多的学校推广，助力青少年的心理成长;由客服虚拟人、招聘虚拟人、服务虚拟人、法务虚拟人、助力虚拟人组成的专业虚拟人家族，专业知识可定制、持续进化有温度，已为上千家企业提供高效数字化服务;为了探索面向未来元宇宙更好的人机交互体验，讯飞还打造了一套高沉浸人机交互系统。

翻译、多语种、图文图像、AI+医疗、AI+教育，讯飞的众多核心技术也在持续优化和突破。以多语种为例，基于多语种自适应混合预训练框架，语音识别各语种效果平均提升20%;完成了60个语种的语音识别、语音合成、机器翻译等技术研发，14个重点语种达到国际领跑水平。

在超脑2030计划及更多系统性技术创新的牵引下，讯飞的AI科技树正茁壮成长。未来，讯飞将继续以源头创新引领技术突破，以产业目标牵引技术发展、用开放生态促进生态繁荣。

平台新产品发布 携手迈入人机协同新时代

过去一年，人工智能产业表现出了蓬勃旺盛的生命力。讯飞开放平台开放AI能力和生态合作伙伴不断增长，社交、居家、出行、学习、办公、阅读等领域AI能力的调用数持续提升，人工智能在人机交互阶段已经深入到人类生产和生活的方方面面，并在各自的领域中发挥着重大的作用。但目前人机交互仍存在不少问题，人工智能正在亟需从当前的机器被动交互走向与人高效协同的时代，以机器人为载体的智能一体化应用将迎来广阔的发展空间。

科大讯飞消费者事业群总裁于继栋表示，为全面赋能人机协同场景，讯飞开放平台进行了全新升级。依托感知智能、认知智能和运动智能的强大技术底座，围绕能力赋能、智能交互、数字资产、模型训练、自动化和机器人超脑构建，以API、低代码、软硬件一体和解决方案的方式，面向实体机器人和虚拟数字人建设N种场景化机器人，赋能工业、农业、服务业、能源行业等，连接产业生态，共建行业场景。

全新升级的讯飞开放平台中，机器人超脑AIBOT值得特别注意。机器人超脑AIBOT通过多模交互、深度理解、运动控制和硬件模组的结合，能够帮助开发者快速构建机器人运动能力。

目前，升级后的讯飞开放平台已在实体机器人和虚拟数字人领域有了实际的落地应用。在实体机器人方面，讯飞联合宇树科技推出了支持户外巡检、化工巡检等多元场景巡检的四足机器人;联合珞石机器人推出了柔性机械臂实现与人更安全的配合，可用于工业巡检、商业服务等场景;虚拟数字人方面，数字机器人助力企业构建协作新模式，虚拟人资产进一步扩充，星昼数字藏品为品牌客户打造了可交互的数字资产。

让每个创新者享受AI乐趣，开发者灯塔计划也在发布会上正式发布。此计划面向技术开发者、业务开发者、创新开发者以及千行百业的开发者，提供行业场景赋能、技术赋能、品牌合作背书、实验室合作等支持，打造共生、共创、共享、多样繁荣的开发者生态，携手迈入人机协同新时代。

新技术、新产品发布之外，大会现场，鄂维南院士分享了下一代人工智能方向和可能性的思考;潘建伟院士带我们一起走进量子力学的神秘世界;图灵奖获得者 、欧洲科学院院士约瑟夫・斯发基斯详细解释了为何建立可信的自主系统是迈向通用人工智能的一大步;中国上市公司协会会长宋志平分享了对企业创新方向的深度见解;中国电子信息产业发展研究院院长张立发布了中国人工智能创新发展指数。

一直以来讯飞秉承“用人工智能建设美好世界”的初心，坚持满足社会刚需，回归价值创造的根本，推动社会进步。但如刘庆峰在开幕式中所说，幸福中国和工业强国的建设，仅靠核心技术远远不够，需要与生态合作伙伴共同成长努力。未来，讯飞希望携手生态合作伙伴和百万开发者，不断突破创新边界，用人工智能助力数字经济高质量发展，共建数字世界新未来。