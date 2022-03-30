新办公时代企业该怎么办？不妨看看英特尔全新vPro平台

作者：贾桂鹏

【天极网企业频道】要问疫情期间的职场人，除了每日核酸之外，还在忙什么，那必然是忙着考虑，怎样才能安心打工？

就在前不久，深圳打工人贡献了名场面――扛主机下班。

不少人可能疑惑，带上笔记本电脑不就行了吗？事实上，一些特殊岗位，如开发测试、研发、设计等，对软件开发环境、敏感数据安全、远程管理等有着特殊要求。

我们看到，“扛主机选手”首推程序员，他们极度依赖与公司一致的开发与测试环境，而且对于PC有性能需求;再者，他们掌握着企业的核心源代码，对安全环境要求很高，“扛着主机回家”实属无奈之举。还有设计、财务、客服等这些与核心数据打交道的特殊岗位，都有着同样的难处。

难道就没有什么办法解决混合制办公时，电脑的性能、安全、远程管理和稳定性的问题了吗？接下来，我们可以看看行业巨头做出了哪些努力。

一直以来，在商用领域，英特尔产品不断迭代升级，被众多客户所选择和信赖。他们推出的vPro作为专为企业打造的集成式技术平台，能够为办公电脑提供高性能、安全性、可管理性和稳定性，通过提供最新的PC技术以满足IT部门和员工的办公需求。

随着12代酷睿处理器的问世，vPro平台不仅充分发挥英特尔第12代酷睿处理器的性能，而且，与多元化办公场景得以更完美地融合，以满足用户不同场景的使用需求。

基于12代酷睿的vPro平台有何不同？

英特尔推出vPro平台已经超过了15年，被不少企业用户熟知，但很多人可能不知道，vPro平台不仅是CPU技术，或某些特定的安全与管理功能，事实上它是一个涵盖了安全、生产力、管理体系的平台技术。那么，全新发布的12代酷睿vPro平台又有哪些不同呢？

首先，在性能方面，在Intel 7制程工艺、性能核+能效核高性能混合架构的加持下，12代酷睿vPro平台性能有大幅提升。高性能混合架构的精妙设计融合了能效核和性能核，让用户在使用电脑同时处理用户和IT相关应用时，自由地进行多任务处理与协作。

它还为用户提供了更好的性能输出及更高的响应能力，升级的AI技术提升了多种应用体验，可以说，新一代vPro平台从本质上让商用PC突破性能带来的桎梏。

其次，在扩展方面，vPro平台的Thunderbolt 4技术能提供高达40Gbps的传输速率，并在保持轻薄的同时，使PC可通过单个端口访问多种协议，包括DisplayPort 1.4、PCIe 4.0和USB4。这使企业的IT团队可以设计自定义工作站，以满足员工和组织不断变化的需求。而且，全新平台还提供了对PCI-E 4.0 NVMe SSD以及更高带宽DDR5内存的支持。

不仅如此，英特尔 Wi-Fi 6E (Gig+) 和英特尔连接性能套件带来无与伦比的连接体验，就像企业内部有位时时在岗的IT专家一样为用户确保不间断的无线连接体验。

再次，第12代酷睿vPro主打一系列全新安全功能，包括专为操作系统虚拟化提供的芯片级安全性能、增强芯片组保护、减少操作系统底层的攻击面、针对广泛的安全标准打造的保护性等。其中，英特尔®威胁检测技术(英特尔® TDT)是为数不多基于硬件的安全保护技术，能够检测勒索软件，同时提升效率和速度。

另外，新增的前沿检测器可以用于异常行为检测，抵御离地攻击和供应链形态攻击。它利用AI为“应用行为白名单”进行标注，发生异常行为时实时向端点安全软件发送相应信号。我们看到，从硬件到软件，再到企业用户最关注的安全领域，vPro几乎做到了极致。

还有一点不得不提，那就是搭载英特尔vPro平台的PC产品本身经过严格测试，确保各种商务应用场景下的稳定运行。英特尔SIPP提供行业平台验证，至少在15个月内或发布下一代产品之前无须更硬件更换，节省因为升级所带来的“硬成本”。

数据研究机构Gartner发布报告，截至2021年底，全球公司职员中远程工作的比例达到32%，远高于2019年17%的水平。而混合办公也倒逼企业的数字化转型，这也使得企业需要面对更多来自分布式劳动力和远程协作办公的挑战。

针对企业这一需求，新一代vPro在高效管理方面进行了众多优化。促使企业可获得更为轻松方便的维护与管理能力，让负责设备的部门或管理者能通过高速便捷地远程通道维护、维修设备。

总体来看，英特尔vPro平台建立在解决IT难题的悠久传统之上，现在已经发展到可以更好地满足企业员工需求，并持续提供对IT至关重要的远程可管理性和稳定性。

时代推动行业加速数字化进程

虽然我们开头提到的“扛主机下班”调侃成分更多一些，但这并不意味着遇见这种临时性的意外状况，公司层面就“无能为力”。事实上，不少企业IT管理人员认为远程运维管理可以有效提高生产力并简化业务流程，对于业务的“包容性”也会更强。

一直以来，IT运维都在追求响应快、高效率、低成本。随着企业组织结构和管理模式不断改革、IT部门服务属性不断强化，如何更快响应员工电脑问题、更具有前瞻性地开展运维工作、更可靠地保障业务系统运行，以及降低成本和提升业务价值成为了IT部门长期的目标和挑战。

以大家熟悉的软件服务商鲁大师为例，作为技术类企业，鲁大师对电脑设备性能和管理有很高的需求，为了提升办公效率、满足移动办公人士需求、增强IT部门管理能力，该公司员工全面使用了搭载vPro技术的电脑。并且，鲁大师还从企业现存管理难题出发，联手英特尔，基于vPro技术打造出商用电子设备管理平台――鲁大师Pro。

依托英特尔vPro平台，鲁大师Pro可以为运维人员提供多种远程的运维功能，譬如远程桌面、远程开关机、文件共享、网络流量的管控、软件的管控等，可以帮助企业有效提高工作效率。

后疫情时代，远程办公只是企业面临的需求之一，更多行业也在经历着历史性的变革，比如教育行业、金融行业和医疗行业等，他们又将如何面对这个数字时代洪流下的机遇与挑战呢？

在教育行业中，我们发现学校开展信息化建设需要解决不少难题，首先是硬件挑战，由于学校传统信息化教室普遍采用“PC设备+局域网连接”的方式部署，导致配置复杂、故障率高、运维困难的痛点。

另一方面，因为校园较大，学校IT管理员经常面临来回奔波，造成时间、人力成本的流失，如何在降低人力运维成本的同时，实现对学校的IT设备进行高效管理，成为放在学校面前需要迫切解决的问题。

随着教育信息化2.0建设不断推进，英特尔为教育现代化进程提供多样化解决方案，基于自身在科技领域的经验和实力，通过英特尔vPro平台，为学校构建高效、安全的信息化教学环境，让黑科技走进了校园。

当下，得益于第12代酷睿vPro在性能等方面的增强，教学展示和师生互动过程可以有更流畅体验，整个信息化课程教学质量获得了质的飞跃。另外，基于vPro平台在可管理性、安全性方面的技术，为云课堂部署方案带来了高效、安全且快捷的IT管理能力。作为软硬件创新引领者，英特尔正通过vPro平台和多样化的技术方案，不断加速教育和科技的深度融合，以满足教育行业日益信息化、现代化的发展趋势。

在金融领域中，数据的作用不断凸显，而数据安全与个人信息保护也面临新的风险与挑战。在电脑安全性方面，英特尔vPro创造了在同一电脑中各个硬件可相互独立存在的环境。

这样做的好处是，金融行业中的IT运维人员可以为某一个特定的任务或活动创建专用的分割区，能防止未授权的用户改动应用环境，并支持该任务或活动的独立运行，虚拟化的环境将为数据架构带来更强的可控性和安全性。

在医疗行业中，由于疫情还不时“作乱”，很多医院为确保有效防疫，都设置了隔离病区，但病区内各科室IT运维绝不是一件轻松事，比如有科室PC出现故障，就需要IT运维人员深入现场进行处理，这不仅给隔离病区带来感染风险，运维人员还在沟通、路程、维修过程中有大量时间成本流失。所以，在新常态下，传统方式肯定难以满足目前特殊环境下医疗机构的IT运维。

随着新一代英特尔vPro平台设备逐步上线，医院可以通过该平台内置的英特尔® 主动管理技术(英特尔® AMT)和英特尔® 端点管理助手(英特尔® EMA)等，对于设备远程IT管理、修复、宕机唤醒以及升级等日常维护工作，运维人员无需深入防疫病区就能“千里之外”进行设备维护，不仅安全而且迅速。

在疫情期间，武汉一家医院拥有五栋大楼、201个科室、上千台PC设备，如此庞大的规模使得该医院在IT运维方面存在很大的困扰，如果多科室PC同时出现故障，那么就需要花费更多人力和时间，这对于时间就是生命的医院来说绝对不可接受。但该医院搭建起以英特尔vPro平台为基础的PC设备后，可以实时进行远程维护，不仅实现对医院PC设备的全生命周期管理，而且仅需3名IT人员就可以轻松完成，大大人力成本，可谓一举两得。

不仅如此，英特尔vPro还在制造、零售、媒体等众多领域中也有广泛运用，能够为企业客户带来出色的体验，在业务安全、性能和远程可管理性方面树立了新标杆。

英特尔发布vPro Essentials平台欲意何为？

在12代酷睿的vPro平台发布后，相信很多朋友都关注到一点，那就是英特尔针对中小企业推出了vPro Essentials，也即我们此前说到vPro平台的子品牌。

众所周知，以前vPro技术更多应用于中大型企业，但对于中小企业而言可能会难于驾驭，比如他们没有专业的IT部门，并且成本也不太友善。另外，对中小企业而言，安全需求同样重要，其创新特质使其很多优秀设计和思维在企业发展中占的比重较大，一旦出现数据丢失，对企业的影响非常巨大。

而现在，这一代vPro针对中小企业推出Essentials平台，不仅具备标准的可管理性，并且和vPro一样满足甚至超过DASH标准，并支持Wi-Fi管理和云端管理EMA解决方案。

可以预见，vPro Essentials平台将惠及更多商用、创设用户。从推出新平台也可以看出英特尔对待商用客户的一些思路转变。

实际上，PC市场目前已经非常成熟，但中小企业由于发展的需要和市场竞争的压力，数字化意识和投入正在逐年上升，不断带动市场增长，正越来越多地采用IT设备以满足其持续扩张的需要。英特尔看到该领域潜力，把自身面向商务的vPro技术扩展至这片“广阔的草原中”。

英特尔此举不仅使其更好赋能中小企业发展，而且还将继续扩展自己的商业版图，可谓是一举两得。

写在最后

从2020年开始，在疫情的催化下，大多数企业都已意识到数字化可以有效助力企业达成降本、增效、提质的目标。

2022年，随着数字化持续深入，对于英特尔来说也到了至关重要的年份，以12代酷睿处理器为核心的新一代平台发布后，再一次巩固其在业界与市场上的地位。最后，必须提醒一下，如果有企业或者个人用户对办公体验有追求或对信息和数据安全保障有需求的话，强烈建议关注一下5月份即将到来的英特尔商用发布会，也许这部分用户会有惊喜。天极网也会持续关注接下来的这场发布会，届时将第一时间给读者带来更多报道。