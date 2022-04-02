GSMA发布两大报告 助力各行业打造5G City

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【天极网企业频道】日前，GSMA发布《2022中国移动经济发展》和《中国5G垂直行业应用案例2022》年度报告。

三年来，GSMA与中国的产业各方一起，从零开始探索5G的应用前景，分析5G的应用场景，发掘5G的应用潜力，推动5G的应用落地，分享5G的应用成效，总结5G的应用经验。

这三年来，5G的应用越来越多样，越来越成熟，也越来越成功。刚刚过去的2021年，对于5G垂直行业应用来说是关键的一年。在这一年里，5G to B始实现商用，越来越多的商业合同开始签署和执行;在这一年里，5G的应用场景逐步清晰，业界的工作开始聚焦，跨行业的场景化需求也开始浮现;在这一年里，5G to B的规模化开始扬帆启航，标志着它已经取得初步成功，已经开始迈向成熟发展。

GSMA大中华区总裁斯寒表示：“从《2022中国移动经济发展》报告来看，中国还是持续在了全球5G发展的前列，在2021年的时候我们新增的5G连接数是2.85亿，中国5G连接数占全球5G连接数是75%，还是世界第一，这离不开中国整个终端生态和5G手机以及5G网络快速覆盖所带来的红利。”

该报告显示，中国移动用户数的增长是放缓的，但智能手机使用率却在上涨，关于这个原因大家也非常熟悉，由于目前中国已经有12亿人使用移动服务，晋升为全球最发达的移动市场，这就造成移动独立用户数的增长在放慢，不过运营商正在大力地拓展业务范围，在智能手机和移动互联网使用量上面，我们发现它们在稳步上升，各类应用对于带宽的需求也在增长，所以这将推动未来移动数据量的增长，预计2027年数据量的增长将达到3.5倍。

而且，我们看到，中国大陆的运营商已经部署了140多万个5G基站，根据工信部目标，计划到2025年底将5G基站数量增至364万个。

谈到5G，这次GSMA还发布了《中国5G垂直行业应用案例2022》，选取了5G City、智能制造和智慧矿山这三个5G应用前景较为乐观的领域，与39家合作伙伴们一起编写了16个优秀应用案例，同时增加了对这三个领域中的痛点问题、5G应用前景和未来发展方向的分析，希望推动5G行业应用的规模化发展。

5G to B的规模化很有可能率先在5G City方面取得突破。5G将在交通运输、应急公安、生态环境、民生服务和数字政府五大领域助力城市治理水平的提升，帮助实现智慧公交、智慧港口、智慧警务、智慧应急、智慧环保、智慧城管、智慧社区、智慧文旅、智慧安监、智慧海关等多场景应用，提高市民的获得感和幸福感。

大中华区的技术总经理刘鸿表示：“我们能看到5G City不仅仅是一个Smart City，是一个智能城市，同时它还是一个安全的城市，一个高效的城市，一个绿色的城市和一个宜居的城市。”

同时， GSMA大中华区还宣布与中国移动、中国电信、中国联通等13家合作伙伴成立5G City特别工作组，共同推动5G在城市治理中交通运输、应急公安、生态环境、民生服务和数字政府五大领域的应用，构建安全、高效、绿色、智能、宜居的5G City。