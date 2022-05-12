英特尔发布Gaudi2 AI处理器及数据中心显卡等产品路线图

作者：高志伟

【天极网企业频道】5月10日，英特尔On产业创新峰会(Intel Vision)召开，英特尔发布了在芯片、软件及服务等诸多领域的进展，包括用于训练数据中心负载的英特尔Habana Gaudi 2 AI处理器，第四代英特尔至强可扩展处理器，代号Arctic Sound-M的英特尔数据中心显卡，为工程师、科研人员等专业人士打造的12代酷睿HX处理器，英特尔基础设施处理器(IPU)的产品路线图。同时英特尔还介绍了助力企业部署人工智能的“阿波罗计划”(Project Apollo)，软件基础设施计划Endgame项目，以及面向按需计算和为满足不断变化的工作负载需求提供灵活性的Intel On Demand服务。

英特尔CEO帕特・基辛格表示：“全球市场正处于最具活力的时代。企业目前面临的挑战错综复杂且相互关联，而成功的关键取决于企业快速采用和最大化利用领先技术和基础设施的能力。今天，我们倍感兴奋地分享在当下复杂的环境中，英特尔如何运用其规模、资源、芯片、软件及服务，帮助客户及合作伙伴加速数字化转型。”

Habana Gaudi 2：作为专用于高性能深度学习AI训练的处理器，Gaudi能够让客户以较低成本进行更多训练。本次发布的Habana Gaudi 2和Greco AI加速器基于Synapse AI软件栈开发，通过支持多样化架构，让终端用户充分利用处理器的高性能和高能效。

英特尔数据中心GPU：代号为 Arctic Sound-M(ATS-M)的英特尔数据中心GPU是英特尔面向多媒体转码、视觉图形处理和云端推理提供的单一GPU解决方案，也是英特尔在该领域首款配备AV1硬件编码器的独立GPU，每秒运算150万亿次(150TOPS)。英特尔表示，ATS-M由完整的解决方案堆栈支持，为开发者提供了面向流媒体、云游戏和云端推理的开源软件堆栈，并广泛支持 AVC、HEVC、VP9，以及更多 API、框架和最新的编解码器。开发人员可利用oneAPI支持的开放软件堆栈，开展面向ATS-M的设计工作。

ATS-M将提供150W功率和75W功率两种不同的配置，均配备4个Xe媒体引擎、AV1硬件编码器和加速器、GDDR6显存、光线追踪单元和内置XMX AI加速。其中，150W版本在一个3/4长、全高尺寸的PCIe 4.0加速卡中封装了32个Xe 内核。75W版本则在半高尺寸的PCIe 4.0加速卡中封装了两颗具有8个Xe内核的GPU，共16个Xe内核。

英特尔表示，ATS-M将获得来自戴尔、Supermicro、思科、HPE、浪潮和新华三等合作伙伴的超过15款系统设计，产品预计2022年第三季度发布。

第四代至强可扩展处理器：5月10日，代号为Sapphire Rapids的第四代英特尔至强可扩展处理器的初始SKU正式出货。第四代至强可扩展处理器将支持DDR5、PCIe 5.0和CXL 1.1，并凭借全新的集成加速器，通过针对AI工作负载的软硬件优化，相较上一代产品实现了性能提升。其次，该产品亦具备针对电信网络的新功能，可以为虚拟无线接入网(vRAN)部署，提供高达两倍的容量增益。此外，内置高带宽内存(HBM)的代号为Sapphire Rapids的英特尔至强处理器将显著提高处理器的可用内存带宽，从而为高性能计算提供超级动力。

第12代酷睿HX处理器：共7款SKU，包括2款i9、3款i7和2款i5，最高16核24线程、睿频频率可达5.0GHz，全部支持超频，还可以支持英特尔vPro、ECC内存。12代酷睿HX处理器带来的领先特性包括以下方面：

更大内存和I/O支持：16条处理器直连PCIe 5.0、20条PCIe 4.0、12条PCIe 3.0，最高支持4个SSD，可达16TB本地存储;支持最高128GB (可支持双通道4个内存插槽)DDR5/LPDDR5 4800MHz/5200MHz内存和DDR4 3200MHz/LPDDR4 4267MHz内存，可支持ECC纠错码。

连接方面：采用英特尔Wi-Fi 6/6E(Gig+)，并支持全新的6GHz频段;最高支持2个独立Thunderbolt 4控制器，以及40Gbps传输速度。

业界率先全线未锁频和可超频处理器：12代酷睿HX处理器全部支持超频，不仅新增能效核超频，英特尔还更新了英特尔Speed Optimizer、增强了英特尔Extreme Tuning Utility等工具。另外，12代酷睿HX处理器还支持内存超频，英特尔XMP3.0也支持DDR5，新增英特尔Dynamic Memory Boost功能。

12代酷睿HX处理器堪比台式机的强悍性能，不仅能够满足玩家极致游戏体验的需求，还可以为CAD、动画、视觉特效等专业用户提供出色且稳定的生产力。

对于玩家而言，12代酷睿HX处理器更极致的性能释放，可以让游戏本、高性能笔记本在移动端提供媲美台式机的游戏体验，配合同步提升的显示及音频效果，更顺畅支持2K/4K、光追、VR等高画质下游戏体验，提升沉浸感和代入感。特别是随着越来越多的玩家兼具“游戏及直播创作者”的标签，更强劲的综合性能，还能够应对更复杂的使用场景和需求，一机多能面面俱到。

12代酷睿HX处理器还有面向商用客户端、工作站市场设计的性能和规格，如超频功能的设定、支持vPro等，为专业人士提供出色生产力的同时还具备更出色的可靠性、稳定性。因此12代酷睿HX处理器同样能够覆盖3D设计、仿真模拟、动画特效制作等高阶设计创作人群，不仅是能够告别台式机，实现真移动办公，还有助于提升灵活性，应对现代化混合办公模式的挑战，进而帮助企业、工作室降本增效，甚至进行业务模式的创新。

“阿波罗计划”：英特尔携手埃森哲启动“阿波罗计划”，旨在通过为企业提供经过优化设计的愈30种开源AI解决方案，让其能够在本地、云端亦或是边缘环境中都更易于部署AI。“阿波罗计划”的首批套件预计将在未来几个月内发布。

以IPU加码未来数据中心：英特尔公布了其到2026年的IPU产品路线图，其中包括基于全新FPGA和英特尔架构平台的代号为Hot Springs Canyon的产品，Mount Morga(MMG)ASIC，以及下一代800 GB产品。IPU是具有强化加速功能的专用产品，旨在满足基础设施计算需求，使企业能够高效处理任务和解决问题。

软件基础设施计划Endgame项目：应用程序可以充分利用这个软件基础设施层，使设备能灵活调用网络中其他设备的计算资源，从而提供始终可用、低时延、连续的计算服务。Endgame项目正在开发中，英特尔在今年开始该技术的beta测试。

Intel On Demand服务：该服务旨在为整个生态系统启用新的服务模式，满足企业不断变化的工作负载需求，实现产品可持续发展，并把握在靠近数据的地方扩展系统的机会。目前，英特尔推出了一种新型消费商业模式，以使客户能将其基础设施与业务需求相匹配，并通过包括如HPE GreenLake、联想TruScale和PhoenixNAP的裸机云在内的精选合作伙伴提供服务。