红极一时的NFT衰败了吗？其实也不尽然

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【天极网企业频道】理想和现实的距离有多大？以4800万美元为目标价的Twitter NFT开拍，仅有7人参与，最高出价只有280美元。

事情是这样的，加密货币企业家Sina Estavi拟拍卖耗资290万美元购得的Twitter NFT，他预期能以4800万美元以上的价格落槌。然而，现实却要比想象残酷得多。截至拍卖结束，拍卖的最高报价才280美元，相比290万美元的购入价缩水超99.99%，价格不足此前的万分之一。这也大大出乎了他的预料。

近几年，元宇宙概念火爆助力海外NFT市场发展，数字资产作为元宇宙的基础设施之一，NFT展现出较大的发展前景。2021年，NFT美元交易量达到176.95亿美元，同比增加21350%。

而如今，280美元事件是个例还是趋势？NFT未来热潮将很快退去回归理性，还是短暂曲折继续走高？我们接着看。

区块链、数字藏品与NFT

在谈NFT之前，首先我们要了解数字藏品和NFT是什么，虽然二者有类似，但也有本质的区别。而且，谈到NFT和数字藏品，必须要讲的一个话题就是区块链。

简单来说，区块链本质上就是一个去中心化的数据库，时序的链块式结构，融合了多项技术，包括加密技术、融合审计、隐私保护等技术特性。具有“不可伪造”“全程留痕”“可以追溯”“公开透明”“集体维护”等特征。

区块链还可分为许可链和非许可链。

其中，许可链中节点的加入退出需要区块链系统的许可，根据拥有控制权限的主体是否集中可分为联盟链和私有链。联盟链就是部分授权对外开放，你可以理解为朋友圈仅对部分好友可见，数字藏品绝大多数就是在此基础上建造;私有链则是不对外开放，仅限内部使用，我们可以理解为朋友圈仅自己可见。

非许可链却是完全对外开放的，由参与者自行组成，任何节点都可以随时参与随时退出，我们又称它为公链，NFT就是运行在公链之上的。

其次，我们要知道什么是NFT，NFT英文名Non-Fungible-Token，非同质化代币，在互联网中使用区块链技术标注文件的物权，是web3.0的产物，被认为是未来元宇宙的重要基础设施，一般基于公链，可以在二级市场中通过加密货币随意交易，有易被炒作的特征。

而国内的数字藏品，目前还没有直接的定义，可以理解为中国特色，本质上为受监管的NFT。数字藏品为虚拟数字藏品，是使用区块链技术进行唯一标识的经数字化的特定作品、艺术品和商品。

暂时国内不能快速流通二次交易，例如鲸探上的数字藏品必须在持有者购买180天后才能够进行转赠，而受赠方需要在受赠两年后才能继续转让，且只能以人民币或者数字人民币支付，在监管上基本剔除了NFT的炒作性质，同时也剔除了NFT完全去中心化的内核。

谁还在为NFT摇旗呐喊？

近日，Meta Platforms首席执行官马克・扎克伯格对媒体表示， Instagram已经努力将NFT引入该平台，这意味着NFT可能会在近期登陆Instagram。关于Instagram的NFT计划，扎克伯格虽然还没有透露太多细节，但他对媒体确认：“用户将能够在该环境中铸造东西，我希望你知道，你的化身在虚拟世界中所穿的衣服，铸造成的NFT可以在不同的地方携带它。”

Instagram添加的功能将允许Facebook和Instagram上的用户在个人资料中显示、创造他们的NFT，并可能在元宇宙市场中进行交易。而Instagram接入NFT的消息，成为科技大佬为NFT的又一次背书。

我们还看到，国际领先的NFT交易平台OpenSea，当前拥有8千万件数字藏品，2021年累计交易额已突破100亿美元。新技术与新概念的融合，让NFT具有价值成倍增长的潜力，不断产生新的财富故事。

在OpenSea上，出现了周杰伦带货的Phanta Bear，周董自己也在社交平台打出“Phanta Bear，东熊西猿，爱在西猿前”的口号。1月1日，10000枚Phanta Bear NFT正式开卖，40分钟就被抢购一空，按每枚小熊0.26ETH的单价计算，最终总成交金额共1000万美元。1月9日，Phanta Bear交易量最高的那天，OpenSea更是经历API流量激增导致的系统宕机。

NFT快速衰败？

在NFT市场表现阴晴不定、难以捉摸的情况下，“唱衰”的声音自然不少。

2022年2月6日，独立游戏平台itch.io在Twitter上公开反对NFT。itch.io声称：“NFT就是诈骗，是对创作者的剥削，是经济欺诈，是对星球的毁坏。”随后，该平台又补充道：“任何公司，但凡声称自己支持创作者，但又以任何形式搞区块链的，都只在乎自己的利益，在乎自己的机遇和财富。尤其是现在说漂亮话容易，但NFT本身的问题那么多。”

值得注意的是，这不是第一次有游戏平台对NFT提出批评。此前，游戏平台Steam就宣称，其平台禁止一切区块链和NFT游戏;Xbox品牌负责人菲尔・斯宾塞也表示，游戏领域中现有的许多对NFT的尝试，比起娱乐性来讲更具有“剥削性”。

但我们发现，虽然不看好NFT市场的声音不绝于耳，而且NFT概念股股价接连走低，但依然有很多行业头部企业毅然决然走进NFT市场。

唱衰？NFT热度并无减弱的势头

当下，在全球范围内，NFT的身影已经渗透至各行业中，集体唱衰似乎对“它”没有影响。

比如，在餐饮行业中，2022年4月4日，星巴克CEO霍华德・舒尔茨在公开论坛上宣布，该公司计划在2022年底前进入NFT业务。

在美妆行业，2022年2月，欧莱雅集团共申请了17个与虚拟商品相关的商标，申请归属于“NFT”和“元宇宙”类别;2022年4月，美妆品牌M.A.C.与Keith Haring基金会合作，推出首个NFT系列;此外，娇兰正在将1828只“加密蜜蜂”作为NFT出售。

在国内市场中，腾讯、阿里、京东、小红书等互联网企业也都加入了NFT赛道，腾讯有“幻核”，支付宝有“蚂蚁链”，京东上线了NFT发行平台“灵稀”，淘宝也发布了基于区块链技术的官方艺术平台“有隐”等。

我们可以看到，NFT市场低迷不假，但也没有到崩盘的地步。投资项目不可能永远处于上升趋势，也不可能永远是走下坡路，外界不可控因素带来的市场震荡是必然的现象。另外，我们认为，NFT市场并不是一潭死水毫无起色。

写在最后

NFT作为元宇宙的入场券，不可能只是昙花一现，在全球各国政府的监管之下，NFT市场只会越来越规范，那些投机倒把的沙砾会被淘汰，剩下的就是真金了。