腾讯发布第三季度财报：营销推广费缩减，研发开支持续加大

【天极网企业频道】11月16消息，腾讯日前发布2022年第三季度财报。财报显示，2022年第三季度，该公司营收为1401亿元，同比下滑2%;净利润达399.43亿元，同比增长1%，非国际财务报告准则(Non-IFRS)下，净利润322.54亿元，同比增长2%。

值得注意的是，在营销推广方面，2022年第三季度，腾讯通过控制营销费用、开拓高质量收入来源、优化运营成本等系列措施提升盈利质量，其中销售及市场推广开支Q3同比下降32%至人民币71亿元。

财报指出，第二季度期间，腾讯主动退出非核心业务，收紧营销开支，削减运营费用，使腾讯在收入承压的情况下实现非国际财务报告准则盈利环比增长。

与此同时，我们看到，在销售及市场推广开支大幅下降的同时，腾讯并没有在研发层面上省钱。在研发投入方面，2022年第三季度，腾讯研发开支为150.82亿元，同比增长9.8%，占公司营收的比例从去年三季度的9.6%提升到10.8%。自2019年以来，腾讯在研发上已累计投入接近1700亿元。

据了解，在2021年第四季度，腾讯将健康可持续作为To B业务的增长目标，并采取了包括提高自研产品竞争力、鼓励产品被集成、丰富伙伴生态在内的一系列举措。数据显示，自2021年第三季度以来，腾讯此前已连续四个季度出现净利润下滑。从此次净利润的增加可以看出，腾讯实施的战略效果正在显现。