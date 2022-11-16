　　让零碳更经济的秘诀，数字化技术赋能能源行业发展

【天极网企业频道】在“双碳”战略的指导下，数字化产业已经成为能源结构转型、经济低碳、绿色发展的主要动力。以数字化技术为手段，大力发展新的电力系统，让零碳更经济，已经成为业界共识。越来越多的企业加码数字化领域，通过自研或与合作伙伴合作的方式，探索能源行业数字化发展路径。

近年来，作为全球可信赖的清洁能源战略合作伙伴，金风科技深度聚焦能源开发、能源装备、能源服务、能源应用等领域，其旗下金风零碳则承担金风科技旗下能源应用重要支柱业务，致力于为广大工商业企业实现零碳深度赋能，通过“技术驱动双碳”转型，推动企业降低用电成本，减少碳排放，让零碳更经济。

让零碳更经济离不开碳管理

社会的进步和发展离不开能源，能源的生产和使用又是碳的主要来源。当前，人类社会正在从化石能源向非化石能源转变，实现“双碳”目标为清洁能源发展带来巨大机遇，也为中国电力工业带来了巨大挑战。因此，把握能源转型机遇，推动绿色低碳发展，在清洁能源技术与信息技术、智能技术、各行各业深入融合的趋势下，实现“双碳”转型也已经成为各行各业的必答题。

在降碳减排的趋势下，中国面临“碳排放量大”、“耗电量大”的问题。调查数据显示，国内约84%的电力是由工商业用户消耗的。而在数据中心领域，能源成本在动态成本中的占比高达60%。从这些角度来看，解决好双碳转型已经成为企业和工商业亟待解决的问题。相关数据显示，火电行业平均一度电排放870克二氧化碳，而风电行业和光伏行业一般是20克以内。因此，使用清洁能源无疑成为行之有效的降碳减排方式。

事实上，经过20年的发展，中国可再生能源行业在发电的边际成本上已经远低于火电。以华北电网为例，下网电量每度电大概产生753克碳排放，分布式光伏或分散式风电每度电最多产生20克碳排放。金风科技总裁助理兼天诚同创执行董事及总经理胡江表示：“如果能够更好地、更多地利用清洁能源，尤其是身边的清洁能源，便可以更好地让零碳更经济。”

而数字化成为让“零碳更经济”的最佳路径之一。胡江用“比特”描述数字化程度，用“瓦特”描述能量消耗。他认为，比特和瓦特是天然联系在一起的，这是现在文明社会的一个基础。在应用清洁能源的同时，使用数字化技术管理能源使用，已经成为实现“双碳”目标的可行路径。

3减碳1平台让零碳更经济

金风零碳便是利用数字化实现清洁能源应用的典范。作为双碳能源转型合作伙伴，金风零碳面向汽车、制造、零售等行业客户推出“3减碳1平台零碳解决方案”，可以实现快速的开发、部署和迭代，帮助工商业客户进行能源优化运营，实现节能减排，利用数字化技术推进可持续发展，让零碳更经济。

“3减碳”：从用能侧，可以借助于节能生态，依托能效提升和行业节能，降低能耗5%-15%，实现用能侧的节能减碳;从供能侧，依赖金风所擅长的分散式风电、分布式光伏等零碳电源，以及储蓄能等可调资源;从交易侧，同时借助绿电交易及碳交易等交易侧的减碳，最终让零碳更经济。

“1平台”，即金风零碳的“α能源聚合平台”，主要包含能源管理及碳排管理。在“3减碳”推进过程中，根据根据新能源出力的变化以及用户负荷曲线的变化进行动态寻优。结合用户原有的历史用电曲线做用户的用电负荷预测;对用户所在省份的电力交易和电价进行预测，帮助用户更好地主动参与电力市场;结合变化的电价和变化的用户分布式电源的出力，实现用户表后的用电策略优化。

胡江坦言：“随着能源分散化进程的深入，需要处理的数据越来越多，数据源也越来越分散，‘3减碳1平台零碳解决方案’就必须用计算能力来解决，而且还必须强化IoT基础设施。为此，金风零碳与亚马逊云科技进行了深入合作，在IoT、数据分析，以及基于数据分析的出力预测等方面探索更好的寻优空间。

借助亚马逊云科技在IoT、数据分析、人工智能、机器学习等方面的技术支撑，金风零碳可以实现快速地开发、部署和迭代，在云中将适用于工商业企业的零碳解决方案交付给客户。

在物联网方面，金风零碳采用亚马逊云科技的亿级设备接入能力的物联网平台，满足大规模供给侧和负荷侧的设备接入;在数据分析方面，利用亚马逊云科技开箱即用的数据分析服务，对设备接入产生的大量数据，进行存储，处理和分析，并快速构建了数字化能源管理和运营平台，实现运行监控，策略优化和智能调度控制;在人工智能和机器学习方面，借助亚马逊云科技的人工智能与机器学习技术如Amazon SageMaker，金风零碳与亚马逊云科技的数据科学家共同开发了功率预测模型，支持零碳平台的发电和负荷预测。

助力企业加快节能减排步伐

胡江表示：“金风零碳非常高兴与亚马逊云科技建立信任与合作，共同帮助企业赢得双碳背景下的生存和发展权，实现高质高效可持续的双碳转型。”目前，金风零碳打造的“3减碳1平台零碳解决方案”应用于汽车、制造、能源与零售等行业。

金风科技亦庄智慧园区利用“3减碳1平台零碳解决方案”，将两台风力发电机、光伏发电设备、储能系统、蓄能系统、备用电源等可调度资源进行寻优，实现最优的能源供给调度策略，每年可再生能源发电量达750万千瓦时，占到园区供电的50%，年碳减排4950吨，年降低用电成本近400万。

在面临能源成本的降低和碳排降低的双重挑战时，山东某水泥企业借助金风零碳“3减碳1平台零碳解决方案”，实现经济绿色的能源供给。通过金风零碳α能源聚合平台，该水泥企业将生物质发电、余热发电、以及分布式光伏和分布式风电等实现最优的能源供给调度策略，为水泥行业转型做了一个非常好示范和实践。目前，该水泥企业实现年发电6443万千瓦时，年减排二氧化碳5.70万吨。

博鳌亚洲论坛年会海南可视化指挥中心设立专门的数字化绿色低碳模块，也应用了金风零碳能碳平台，通过数字化手段清晰统计大会各项绿色降碳指标，为大会装上低碳“引擎”。同时，金风科技还为大会提供2022年度碳中和实施路径报告，梳理亚论期间减碳活动，量化减排量，并对持续减排提出清晰地路径规划。

上海青浦某商业广场的分布式能源存在波动的情况，难以满足实际用能需求。在金风零碳的帮助下，该商业广场搭建了分布式储能项目，通过构建用户侧储能系统+能碳平台，减少碳排放的同时实现更好的成本优化。现在，年放电量超过115万千瓦时，实现10%的投资回报率。

写在最后

如今，数字化浪潮正在席卷千行百业，清洁能源行业也在借助数字化手段，在推进自身数字化、智能化进程的同时，更好地助力企业实现降碳减排。面向未来，金风零碳与亚马逊云科技也将持续加强合作，聚焦ESG、碳数据湖、碳区块链等技术领域合作，继续把金风零碳方案扩展到更多工商业不同复杂场景。此外，借助于亚马逊云科技提供丰富的服务，例如物联网，人工智能，大数据服务等，帮助汽车、制造、能源与零售等工商业的客户加快节能减排的步伐，实现可持续发展，最终做到零碳经济。