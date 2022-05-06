面对办公行业变革 宏深谙行业用户需求之道

作者：贾桂鹏

【天极网企业频道】作为数字化转型的重要驱动场景之一，混合办公在2022年成为常态，越来越多的员工已经习惯于这种随时随地的办公模式，通过远程实现团队协同。作为重要的生产力工具，PC无疑扮演着极为重要的角色。IDC助理副总裁王吉平在分享《中国企业数字化进程和未来办公洞察》时也表示：“在一年到三年内，混合办公也将成为PC的一个重要的驱动场景之一。”

对于终端使用者而言，疫情催生的这种新办公形式，满足了不少人对居家办公的想象，但前提是配备一个更适合远程办公生产力工具。

在此背景下，2022年5月5日，英特尔举办了一场以“万象焕芯，共商美好”为主题的商用客户端新品发布会，在会上，英特尔不仅推出了基于第12代酷睿的商用产品和解决方案，而还联动宏深入洞察用户需求，齐心打造高效的生产力工具和多方位的生态体系，加速混合制办公时代的到来。

全新宏商用PC发布

在会上，宏面向商务用户推出了TraveMate航海家P6精英商务本和Veriton T850台式机。

其中，宏TraveMate航海家P6结合了至轻至薄的便携性和更高性能的表现，将强大的第12代酷睿处理器和1kg的轻薄耐用体质完美融合，而且，它不仅拥有超高的性能，还具备多项商用办公需求的特性，比如创新的安全和管理功能、防偷窥应用、轻薄便携体系、超长续航时间等等，对于具有这些需求的精英人士颇为友好，同时也能够成为企业采购和企业高管最理想的办公选择。

而Veriton T850台式机作为一款宏针对实际的办公需求进行研发的商务旗舰机型，采用100%全固态电容，能够保证长时间稳定运行，并且具备开机密码、硬盘密码、USB接口开关等多重安全防护措施，确保了数据安全。

另外，T850的硬盘架、机箱、机架等多处具备了减震胶垫，能够更有效的减少共振产生的噪音，营造出更佳安静的办公环境。

从配置上来看，Veriton T850台式机采用了全新的基于第12代酷睿处理器的英特尔vPro平台，从性能上来看，第12代酷睿处理器采用了统一的硬件架构，即核心均基于代号为Alder Lake的处理器核心，并首次在X86处理器中引入不同规格的“混合架构”――即内部核心分为“P-Core性能核”，以及“E-Core能效核”。

英特尔vPro平台，为卓越商务而生

值得关注的是，新一代英特尔vPro平台除了由强大的第12代酷睿处理器提供支持外，在业务安全、性能和远程可管理性方面也树立了新标杆。

英特尔vPro平台可以帮助IT 部门将管理能力延伸到操作系统之外，使其能够从云端实现设备管理，甚至在PC设备断电或操作系统无响应时，也可通过英特尔主动管理技术和英特尔端点管理助手，实现设备安装软件或打补丁、擦除磁盘、重新映像磁盘、重启远程设备等。

另外，英特尔vPro平台针对安全功能也作出革新，包括专为操作系统虚拟化提供的芯片级安全性能、增强芯片组保护、减少操作系统底层的攻击面、针对广泛的安全标准打造的保护性、Chrome芯片级保护等。其中Intel TDT威胁检测技术是为数不多基于硬件的安全保护技术，能够检测勒索软件，同时提升效率和速度。

另外，针对运维需求有所差异的不同用户， 可通过英特尔与宏的合作，提供更多不同品类以及形态的搭载英特尔vPro平台的产品，满足了从IT管理体系完善的各类型企业对于商用电脑的需求。