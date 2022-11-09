业界首款液冷存储发布，曙光开创“存算一栈式”液冷方案

【天极网企业频道】11月9日，在“2022中国数据与存储峰会”上，中科曙光发布业界首款液冷存储――曙光 ParaStor 液冷存储系统，开创性地将液冷技术与存储技术深度结合，填补了存储领域液冷产品的空白。



曙光 ParaStor 液冷存储系统发布仪式

“在液冷逐步商业化的背景下，用户希望把液冷技术进一步扩展到存储系统上，市场对于液冷存储的需求日益迫切”，中科曙光存储事业部副总经理张新凤在峰会上介绍。



中科曙光存储事业部副总经理张新凤

曙光打造首款“软硬一体”液冷存储

曙光 ParaStor 液冷存储系统，继承了曙光20余年的技术优势，巧妙地将换热效率更高的冷板式液冷方案与存储技术结合，显著降低内存、HDD存储关键部件的工作温度，大幅降低散热功率。相比于风冷，液冷存储系统性能提升超过20%。

为了将“绿色”发挥到极致，曙光还对系统软件进行了深度优化，通过采用大比例纠删码、数据重删压缩、硬盘分区休眠、电源功耗精细化控制等技术，在保证容量和性能的基础上，充分提高存储资源利用率，最大限度降低存储系统功耗。

开创业内最全“存算一栈式”液冷方案

在应用层面，曙光 ParaStor 液冷存储系统灵活配置多种场景。针对高性能小规模应用场景，曙光ParaStor 液冷存储系统提供全闪存配置方案，而针对中大规模应用场景，则提供更高性价比的混闪配置方案，为客户释放更多的业务价值。

与曙光液冷服务器技术同源，为便于数据中心基础设施的统一规划、设计和共用，曙光 ParaStor 液冷存储系统可便捷、高效地与液冷服务器形成“存算一栈式”液冷方案，在提高运维效率的同时，助力数据中心部署更便捷。

冲击更低的PUE值

数据显示，存储系统的功耗约占数据中心IT设备系统总功耗的35%，仅次于服务器能耗，液冷存储是实现数据中心“深度绿色化”的关键一环，采用“存算一栈式”液冷方案，可将数据中心PUE值降至1.1以下。以EB级数据中心耗电量为例，采用液冷存储相比风冷存储，一年可节约450万度电量，减少1493吨CO2排放，支持2812个家庭的年度电量，相当于种植82957棵树。

“未来，曙光‘存算一栈式’液冷方案将助力数据中心实现更优PUE指标，为绿色数据中心建设带来新思路”张新凤展望道。