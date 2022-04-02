　　企业财务如何进行数字化转型？微软携手普华永道这样做!

作者：潇冷

时下，随着数字技术和产业变革的深入发展，越来越多企业将数字化转型作为未来发展的核心战略。财务管理作为掌握企业重要资源与数据的核心领域，成为企业数字化转型的先行者和突破口，迎来新一轮变革机遇。

新近发布的《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》也指出，财务管理是企业实现基业长青的重要基础和保障，要以数字技术与财务管理深度融合为抓手，加快构建世界一流财务管理体系，有力支撑建设世界一流企业。

在此背景下，微软中国宣布携手普华永道中国推出“财务数字化转型解决方案”，从数据分析及报告、战略分析及预测、业务流程自动化三方面入手，助力企业财务团队充分挖掘数据分析与洞见潜力，加速财务从“职能型”转向“战略型”的进程。

同时，双方还发布了基于自身财务数字化转型经历和相关经验而成的《构建未来财务――中国企业财务数字化转型白皮书》(下称“白皮书”)，为中国企业的财务数字化转型之路提供有价值的指引和参考。

财务数字化需挖掘数据分析与洞见潜力

数字化趋势下，对于现代化的财务团队和财务管理者来说，更加全面的数据挖掘能力和更为数字化的思维，能够帮助企业提高生产力，提升业务收益并改善企业管理，预测和应对不可预测的变化。然而，在实际操作中，传统的财务团队在管理企业数据、分析数据和报告方面，面临着一系列共同的挑战。

首先，业务数据往往分散于不同的文件或工具中，造成数据之间彼此孤立，数据的获取和维护占据了财务人员的大量精力，因此带来的数据或报表时效性滞后问题，也让对应产生的分析和决策价值大打折扣。其次，企业财务团队缺乏适当的自动化分析和呈现工具，数据分析人员不得不将更多精力放在手动数据核对上。再次，大型企业业务组成复杂，团队之间的数据框架和绩效数据彼此孤立，容易导致信息脱节，也为财务的数据收集和整理工作增加了难度。最后，到了数据的分析和洞察呈现阶段，财务团队也缺乏高效、直观且具备数据流动性的工具，不同职能部门间、不同设备间无法共享分析结果，也进一步削弱了洞察的可行性。



微软大中华区首席财务官金松华

对此，微软大中华区首席财务官金松华表示：“数字化浪潮下，企业财务团队需要跳脱出传统的‘记账员’职责，转而向企业发展战略的影响者、制定者和实施者转型。企业财务管理者要主动、积极地去发掘数据背后的故事，帮助公司理清未来的方向，识别并控制未来潜在的风险。”针对财务流程中的不同数据挑战，微软“财务数字化解决方案”从三方面入手，助力企业打造现代化的财务模型：

其一，数据分析及报告。“财务数字化转型解决方案”实现了将多个报告、工具和数据整合并简化为统一平台。例如，财务部门可创建一个安全KPI数据湖，将标准化数据和来自超过一百个数据源的KPI整合到一起，并通过微软Power BI进行访问;访问权限则能够通过Azure活动目录进行管理，同时具备共享标准报告的角色门户。

以微软的自身实践为例，数字化工具和平台的使用，为来自销售、财务和运营的3万多名月活跃用户提供了统一的数据和报告解决方案;标准报告和自助服务的组合，让超过2000组的KPI数据得到了有效利用;超过1,000份总部和现场报告被数字化报告取代，编辑和验证数据的时间减少了20%，约合每季度15万小时;业务审查标准化和自动化也让准备时间从两个月缩减至两天。

其二，战略分析及预测。对销售数据进行预测，是财务团队的日常核心工作之一，也是其与销售团队的分歧点所在。从公司运营层面出发，更加贴合实际预期的数据预测往往更具备指导性。

微软以智能云平台为基础，通过引入新算法，用大量的时间点和波动性数据训练机器，然后将机器做出的预测和现实对比递归，令现实和预测之间的差距越来越小。实践证明，机器学习将预测偏差率从3%降低至1.5%，用时却从原本的三周大幅缩短至30分钟。高效决策，为企业抓住转瞬即逝的市场机遇提供了可能性。

其三，业务流程自动化。“财务数字化转型解决方案”也融入了微软一直以来倡导的“全民开发者”理念。现代化财务模型中，涉及企业核心业务的复杂流程与数据架构，需要IT部门与管理决策部门共同制定。但值得注意的是，现代化财务同样包含了不触及核心运营，仅在财务团队内部运转的简单流程，这恰恰是现代化财务可提升的空间之一。

借助微软Power Platform平台中的Power Apps，财务人员能够快速搭建出一套团队内部的自动化流程平台，快速进行内部的数据录入和整合，并通过Power BI组件自动化生成数据可视化和相关洞察。整体的开发环境仍能够确保在企业IT的监管之下，简化开发流程的同时，最大程度地规避了技术层面的安全风险。

构建现代化财务的“行动指南”

微软中国与普华永道中国合作撰写了《迈向未来财务-中国企业财务数字化转型白皮书》，白皮书指出，基于目标运营模型的全面视角，企业可以通过四个步骤来推动财务数字化转型，即激发财务数字化转型意识、现状评估和未来目标运营模型设计、规划转型路径以及试点与实施。在“技术与数据”方面，白皮书也对企业财务面对的挑战进行了详细拆解，梳理出了一套完整的财务数字化转型流程。

首先，与IT部门紧密协作。财务使用的数字化系统与工具是公司整体IT基础设施的有机组成部分。因此，需要财务团队与IT部门和相关业务部门紧密协作，开展整体的系统建设规划。在保持IT整体架构简洁、强健与灵活的同时，因地制宜地进行系统与工具的选型与实施;同时，还需注重业务系统间的整合。

其次，应用现代化技术提升事务型工作效率。数字化技术应用首先需要关注事务性工作的效率提升。在对流程进行标准化和优化的基础上，针对高度重复、单调的工作，通过应用OCR、RPA等工具，能够实现30%-50%的效率提升。

最后，通过整合数据平台和报告平台，提升分析洞察。财务数字化转型的核心是提升企业的数据能力。企业可以通过统一数据定义和规则，整合所有数据进入同一数据平台(如：数据仓库、数据湖)，并对数据进行恰当的权限设置，使得公司各部门能够基于同一套数据进行沟通，大幅减少用于核对数据和解决分歧的时间，提升管理的透明度。通过云计算、数据库等技术的应用，能够兼顾数据可用度、效率、安全性和运维成本，将数据转化为分析和洞见，使得数据成为企业真正的核心资产。



普华永道中国财务管理咨询主管合伙人孔令戟

普华永道中国财务管理咨询主管合伙人孔令戟表示：“财务团队必须适应新的工作方式，积极拥抱新兴技术，不断扩展焦点，从传统的财务报告范畴，延伸至可持续性、包容性和多元化，以及社会影响等领域――关心环境、社会及治理(ESG)报告的利益相关方群体日益增加，而财务部门在这些领域发挥着重要作用。”

目前，众多公司都在尝试应用基于机器学习的预测模型、大数据分析、低代码平台等工具，对事务性工作进行自动化，同时从团队文化和人员技能培训入手，推动企业财务的数字化转型。某全球领先营养品公司A通过打造“数据中台”，帮助其中国区业务统一数据模型，通过丰富的指标体系和标签画像体系，为前端应用提供敏捷的统一数据服务。

基于Dynamics 365 ERP，国际知名咖啡连锁品牌B为其中国区业务打造了一套“连锁零售品牌门店及财务运营管理解决方案”，不仅构建出了管理全渠道订单的商业中台，也提供了满足客户和合作伙伴交互的移动应用解决方案，同时无缝集成了Azure AI、IoT和Power BI，支持每小时150万条数据交互，帮助企业打造数据驱动的商业运营模式。

基于微软Azure机器学习平台，全球500强制药企业C构建了一套机器学习销售额预测系统。该企业实现了对下个月至年末的销售数据;与人工预测结果相比，AI销售预测的准确性有了显著提升：半年预测准确性提高79%、季度预测准确性增加56%、月预测准确性则提高38%。目前，企业C选取了六省市的六条产品线月度数据进行收集分析和建模，并计划之后面向全区域、全产品线推广该系统。

知名连锁便利店品牌D借助微软Azure机器学习构建了“每日生鲜食品销售”预测模型，既能够读取每日销售数据进行滚动预测，也可以对每家店铺、每个SKU未来三天的销量进行预测。截止目前，该企业已经为其在中国台湾地区的1300家店铺建立了模型，预测超过600种商品的数量。以Dynamics 365为基础，国际知名酿酒集团E打造了集团统一的ERP系统，涵盖财务、运营、供应链、主数据管理、资产管理等全流程，并与23个外围平台进行了集成。

写在最后

随着移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网等技术的日趋成熟，多数企业，尤其大型企业正在经历财务数字化转型。此时，微软联手普华永道共同打造的“财务数字化解决方案”与《构建未来财务――中国企业财务数字化转型白皮书》，从解决方案及参考指导等层面，助力企业财务数字化转型。