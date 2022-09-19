释放数字生产力 第七届华为全联接大会开幕

作者：高志伟

【天极网企业频道】9月19日，第七届华为全联接大会(HUAWEI CONNECT 2022)在泰国曼谷开幕。本届大会为期三天，和HC2022全球首站，主题为“释放数字生产力”，包括2场主题演讲、6场产业峰会及数场演讲和展示活动，将深入探讨如何释放数字生产力，推动数字经济发展，发展数字生态等议题。同时，大会期间华为也将分享推进行业数字化发展的核心举措，以及面向全球市场超过十五余项创新云服务。

三大核心举措，推进行业数字化发展

华为轮值董事长胡厚在主题演讲中提出推进千行百业数字化转型的三大核心举措：基础设施先行，持续提升联接和计算能力;坚定拥抱云，从“上好云”到“用好云”，助力企业数字化转型实现跨越式发展;积极构建本地数字生态，培育数字人才，并助力中小企业发展。



华为轮值董事长胡厚

尽管全球GDP增长收到疫情等因素影响有所波动，但数字经济始终保持增长，2021年同比增长超15%。胡厚认为：“数字化、智能化是人类社会发展的最确定趋势，既是挑战，也是机遇。当前，各行业对数字化转型的迫切需求以及ICT能力的快速迭代和创新，推动了全球数字化进入快车道。释放数字生产力正当时。”

华为云印尼即将开服，超15项创新服务全球落地

华为云CEO张平安宣布，华为云近期将于印尼、爱尔兰开服。到2022年底，华为云将布局全球29个区域、75个可用区，覆盖170多个国家和地区。同时，华为云联合伙伴发布“Go Cloud，Go Global“生态计划，聚焦“一切皆服务”，加快构筑共享、共创、共赢的全球数字产业生态。

围绕“一切皆服务”，华为云正持续打造云上最佳创新平台。华为云全球Marketing与销售服务总裁石冀琳宣布，华为云CCE Turbo、分布式云原生UCS、盘古海浪大模型、DataArts LakeFormation、虚拟直播服务、代码检查和云测试、KooMessage、KooSearch、KooGallery等超过15项创新服务首次面向全球落地。

共建共赢，助力本地数字生态发展

面向全球市场，华为将坚持开放、合作、共赢的生态理念，从伙伴生态、数字人才生态、助力初创企业发展三方面与各国政府和企业携手本地数字生态发展。

在主题演讲中，华为亚太地区部总裁林柏枫面向亚太地区发布了数字优先经济白皮书，基于华为的全球实践，为亚太数字基础设施建设和数字经济发展分享政策建议。林柏枫表示：“亚太地区已成为全球数字化发展版图的关键区域。华为致力于成为亚太数字经济的关键贡献者，助力亚太加速数字化转型、可持续发展、产业生态建设。”

泰国副总理兼能源部部长苏帕塔纳蓬、泰国数字经济与社会部部长猜乌、印度尼西亚经济统筹部部长艾尔朗加、孟加拉计划部部长曼南、菲律宾通信部副部长阿尔米罗尔、东盟基金会执行董事杨美英等分别分享了本国推进数字经济发展的核心措施和进展。

胡厚表示：“华为将与客户及伙伴携手推进数字经济发展，使能千行百业数字化转型，释放数字生产力，为经济复苏和社会发展提供源动力。”