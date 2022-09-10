埃隆・马斯克再次发出通知函，试图终止与Twitter的交易

作者：yu

【天极网企业频道】9月10日消息，日前，埃隆・马斯克向Twitter发出了第三封通知函，试图终止其440亿美元的收购。马斯克的法律团队称，Twitter向前安全主管、举报人Peiter Zatko支付数百万美元的遣散费违反了合并协议，并以此为由终止了交易。

上个月，Zatko因指责Twitter在服务中的机器人数量上误导投资者、未能删除用户数据以及糟糕的安全措施等问题而登上新闻头条。马斯克对这些指控进行了反击，在他的第二封解雇信中提到了这些指控，并传唤扎特科在诉讼中作证。

埃隆・马斯克在2022年7月发出了他的第一封终止函，称Twitter在其平台上机器人数量的问题上误导了他，该公司不会让他获得他自己做出决定所需的信息。尽管他被赋予了访问包含每条推文的“Firehose”API的权限。

周四，《华尔街日报》报道称，在Zatko离开公司之前，Twitter同意向他支付大约700万美元，这是他和公司就薪酬问题谈判了几个月后损失的赔偿金。马斯克的律师称，这是他收购这家社交媒体公司的交易不应该通过的另一个原因。该收购协议禁止Twitter提供任何非常规的遣散费或解约金。据《华尔街日报》报道，考虑到Zatko是一名离开公司的高管，这一和解并不特别奇怪，但马斯克似乎并不同意。

马斯克是否真的被允许终止这笔交易，需要法院做最终判断，因为2022年7月，Twitter起诉马斯克试图放弃这笔交易。法官Kathaleen McCormick已经裁定，马斯克将被允许使用Zatko的指控来支持他的案件，而且与举报人的报告有关的文件将会有有限的披露。2022年8月，马斯克引用原始报道，提交了第二份终止通知。

据悉，此次案件的审判定于10月17日开始。