助力企业上云出海，中科创达携手亚马逊云科技这样做！

作者：肖医

【天极网企业频道】经过十余年的粗放发展，中国企业出海正在迎来精细化运营的新阶段。一方面，出海领域的参与者日益多元，不管是诞生伊始便瞄准海外市场的新生品牌，还是将海外市场作为新增长点的成熟品牌，都积极拓展海外市场。据统计，2021年由中国资本参与的海外投资事件数达454起，创下自2004年以来的新高。另外，有数据显示，2021年中国进出口总额首次突破6万亿美元，中国首次成为全球第一大境外投资国。

另一方面，随着数字化转型的深入，中国企业出海正从“数字化出海”向“出海数字化”扩展，从早期的互联网社交、视频和短视频、互联网工具等在内的数字化产业的出海，逐步带动传统行业的出海企业积极借助数字化技术，进行出海业务的全方位数字化转型和创新，在海外实现产品升级和品牌升级，提升全球竞争力。天极网认为，如今中国企业出海与企业数字化正在进行深入融合，二者相辅相成，共同绘制中国企业上云出海新图景。

面对“数字化出海”向“出海数字化”拓展的新形势，中科创达软件股份有限公司(以下简称“中科创达”)近年来在助力中国企业出海、数字化转型方面，积累了丰富的实践、经验。中科创达执行总裁邹鹏程表示：“中科创达立足智能终端操作系统，聚焦人工智能关键技术，助力并加速智能软件、智能物联网、智能汽车等领域的产品化与技术创新，并于2016年开始与亚马逊云科技合作，助力中国企业上云出海。”

合规成为上云出海面临的新挑战

如今，中国企业出海加速的同时，也面临许多问题，诸如运营成本高、技术挑战高、合规要求高等。亚马逊云科技也认为中国企业上云出海的挑战主要集中在安全合规、打造“全球一张网”、需要有“全球化视野”、智能化升级、建立全球化IoT平台，以及多样化需求等六大方面。

对出海企业来说，企业本地化运营的Job 0是安全和合规。近60%的受访企业认为上云出海安全合规最重要，并亟需支撑海外业务拓展的安全合规的基础设施，满足不同地区的具体合规要求，以及具备保护数据安全、抵御安全风险的能力。

邹鹏程表示：“合规是安全性的保障，企业需要从技术、管理等方面确保数据或隐私的安全性、合规性，既需要云端的数据安全保障，也需要确保边缘端的数据安全合规，借助亚马逊云科技的技术支持、法务合规咨询，中科创达正在致力于更好地解决客户合规的相关问题。”

在谈及与亚马逊云科技的合作时，邹鹏程还表示：“亚马逊云科技提供的安全、稳定、高效的服务，可以满足客户在各地的合规要求，以确保业务的连贯性，”

除了合规方面的问题，企业出海还面临“沟通”方面的问题，即不同的国家、不同的文化属性，如何进行高效地沟通。邹鹏程表示：“中科创达有很大一部分业务是出海。早前，中科创达基于包括亚马逊云科技在内的平台构建了覆盖全球的OA网络，因此，中科创达的所有会议可以实时地翻译成中文、英文、日文，便于沟通交流。”

创新成为企业上云出海的充分必要条件

天极网认为，创新是企业发展的源动力，为企业上云出海提供不懈动能，反过来，上云出海又进一步激发了企业的创新能力，可以说创新是企业上云出海的充分必要条件。多年以来，中科创达面向智能软件、智能汽车、智能物联网的企业市场，推出了一系列完整的解决方案及产品，并向产业链各方伙伴提供开发、支持等各类服务，帮助客户完成产品创新和缩短产品从原型到上市的时间。

除了强大的技术赋能，亚马逊云科技也为合作伙伴提供创新理念。邹鹏程谈及：“中科创达与亚马逊云科技在边缘计算、智能汽车、智能家居、电子工具等领域建立了广泛的合作。在助力某企业过程中，通过与亚马逊云科技的合作，将一些AI模型上云，帮助客户节省75%的工作量，实现了35倍的效率提升。”这仅仅是中科创达与亚马逊云科技在人工智能领域的案例之一。

如今，人工智能、机器学习技术日渐普及，无论是数字化出海还是出海数字化，中国上云出海企业都希望能够加快利用人工智能、机器学习技术打造智能产品的增值服务。调查数据显示，43%的受访企业已经开展基于IoT技术的创新。中科创达利用亚马逊云科技全球的基础设施和IoT服务帮助制造业企业客户，构建和部署全球化物联网平台，实现了向智能制造的转型。

依托亚马逊云科技提供的云技术优势和服务保障，中科创达充分利用云原生技术，打通从云模组、硬件产品、IoT云平台底座、App整套服务链路，帮助企业客户通过采用k8s集群容器化部署方案，实现高性能、高安全性、高可靠性和高可扩展性的全球物联网平台，降低开发和部署的人力和服务资源成本。

据悉，基于亚马逊云科技，中科创达为头部电动工具企业宝时得提供一站式的IoT平台的开发、部署、运维服务，满足日本、韩国、欧美等不同的安全合规要求，产品开发周期从常规9个月缩短至3个月，可用性为(SLA)99.99%。

“双碳”政策下，越来越多的企业开始重视环境保护需求。并且企业为了满足最新ESG要求，需要收集、传输、处理海量的碳排放数据。邹鹏程表示：“中科创达携手亚马逊云科技，以及众多合作伙伴打穿产业链，将整个碳达峰、碳中和的完整解决方案提供给不同的客户。”

中科创达：与合作伙伴共同成长

据介绍，中科创达与智能终端产业链中的芯片、元器件、终端、软件、互联网厂商与运营商以及云厂商等全球领先企业拥有紧密的合作关系，具有独特的垂直整合优势。邹鹏程表示：“作为一家技术驱动型企业，中科创达不但坚持自主创新，也注重合作创新。”

事实上，中科创达正在通过和产业链各个环节的紧密合作，致力于在智能终端平台技术上不断投入开发，为上下游伙伴提供高品质的产品与服务。“与智能终端产业链共生共荣，与合作伙伴共同成长”已经成为中科创达始终不渝的发展之道。

亚马逊云科技便是中科创达的合作伙伴之一。邹鹏程表示：“中科创达与亚马逊云科技的合作是非常深入的，中科创达属于端侧、边缘侧的厂商，而亚马逊云科技属于云端头部厂商，两家的深入合作，将通过技术底座贯穿端、边、云，来赋能A(车)、B(2B)、C(用户)、D(开发者)、G(政府)。”

此外，中科创达在过去两年维持50%将近60%以上的增长，很大程度上不仅得益于亚马逊云科技帮助其构建了底层基础设施，帮助中科创达提升研发效率、运营效率和沟通效率，同时为我们的思维和产品开发带来了很多帮助和影响。

写在最后

如今，企业上云已经呈现“数字化出海”向“出海数字化”拓展的趋势，这使得企业面临来自数字化、智能化、出海等挑战。中科创达在亚马逊云科技等合作伙伴的帮助下，持续创新，助推客户实现上云出海。面向未来，笔者有理由相信，随着上云出海趋势的持续深入，中国企业通过云上创新持续不断地走出去，在全球树立中国形象，建立中国影响力。