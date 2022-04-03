疫情反复的新常态之下 混合式办公模式能否能发扬光大

作者：Lord_ViTa

来到2022年，新冠疫情爆发已经过去了两年之久，并且各种新型变异种类病毒仍然在全球地区带来复杂的抗疫形势。有时疫情的缓和仅仅带来片刻安宁，如果不维持得当的防控措施，脆弱的平衡就可能随时被打破。

在这种背景下，世界各国的经济、企业和商业规则已经发生了结构性的改变，人类社会再也无法倒退回疫情前的结构与状态。大规模的物理隔离正在重塑世界的运行规则，而无现金支付、无接触商业和远程工作与服务等得到了飞跃式发展，催生了一大批新业态，其中就包括我们所说的“混合式办公”。

这种工作方式给企业带来的最大改变，在于打破了地域的局限、空间的隔阂，甚至是时区的界限，让分布式的工作、更广泛的协作成为可能。全球互联网办公巨头微软认为：混合工作方式需要一个全新的运行模式，我们将重新定义生产力――纳入更加广泛的要素，包括协作、学习和员工福祉，而所有这一切都需要满足灵活性要求，人们可以在任何地点、任何时间、以任何方式胜任工作。

值得一提的是，虽然微软等企业和组织提倡向着混合式办公进行过渡，但它本身相对于我们传统工作方式而言更加复杂了。要想使混合式办公达到或超过现场办公等方式的效能，就需要领导、沟通、文化等方面的全面支持，此外灵活性、信任与技术赋能等在这个过程中也将变得比以往更加重要。

进入疫情时代的这两年中，我们曾被迫离开办公室开始居家办公。而有过类似经历的人们总会开始渴望回到办公室，70%的人想回到办公室的首要原因，是希望恢复面对面形式的合作。

从这种现象中可以看出，混合式办公并不是简单的通过一些办公通讯软件在同事之间传递信息，然后分别在自己的家中做自己的那份工作。人与人之间的联系有着“强连接”与“弱连接”之分，对于未能完全实现数字化云端转型的企业而言，这种“不得已而为之”的混合式办公事实上削弱了人与人之间的联系，也就降低了团队的协同能力。

于是，一系列通过技术手段强化连接的努力正在展开，例如微软Teams等产品为企业搭建起的会议、协作平台，赋能员工在任何时间、任何地点、用任何设备高效工作。Microsoft 365、Dynamics 365、Power Platform相互支持，为员工提供了高效协作平台、智能业务流程平台以及低代码开发平台。特别是微软Power Platform平台还提供了RPA(机器人流程自动化)服务，能够帮助企业实现流程的数字化、自动化。云上还有Microsoft Viva等更多工具帮助企业了解员工工作状态，改进员工体验。将云端工具与数据洞察融入混合工作方式，不仅能够实现更为人性化的管理，还能提升员工积极性、工作效率，最终转化为业绩增长。

以混合式办公为表现形式之一的数字化转型并不仅仅是企业面临疫情时的权宜之计，而是一种提供给企业和员工的更灵活选择。本质上它是为了将人与人之间的连接水平提升到提升到面对面交流的层次，而不是为了完全替代我们的现实交流，一个例证就是混合式办公引发的工作场所革新趋势。

很多大公司因为疫情下长期进行远程办公，选择退租甚至是出售办公楼。尽管在家办公有种种不便，但Teams这样的技术工具正在解决这些问题，因此人们开始思考已经存在了百年的工作场所是否有必要继续保留。而微软位于西雅图的园区正以混合式办公为出发点进行重新设计，基于Teams这类协作平台的功能特性进行重新设计，既考虑到团队聚在一起进行讨论、又考虑到每个人独立工作时对于安静个人空间的需要，通过与时俱进的工作场所与数字技术的结合，发挥出团队与个人的创造性。

如此一来，即使我们抵达了疫情真正结束的一天，回到熟悉又陌生的办公环境时，也无需再经历从混合式办公回到传统办公模式的适应过程，因为发展完善的混合式办公已经淡化了不同场所的影响，即使我们回到面对面的“强连接”环境中，依然可以享受混合式办公工具带给我们的便利。

当前全球商业正在发生结构性变革，企业的最佳选择是拥抱以人为中心的混合式未来工作新常态。重新构建起以人为中心的混合式未来工作，就是通过对人、空间、流程的优化设计，扬长避短、激励创新、鼓励成长。从最初的“现代工作文明”，到如今的混合式未来工作，数字技术在其中将扮演极为重要的作用。未来将成为人与数字技术的同行，数字技术将无处不在地嵌入到所有环境中，从而帮助组织实现“极致的灵活度”，建立真正灵活、高效、可持续的混合工作模式。