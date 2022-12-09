算力领域的“进化论”，新华三如何书写？

【天极网企业频道】进入21世纪，算力正在像水和电一样变成公共基础设施，是数字经济发展中的核心动能。调查数据显示，截至2022年6月底，我国在用数据中心机架总规模超过590万标准机架，服务器规模约2000万台，中国算力总规模超过150 EFlops，排名世界第二，尤其是智能算力方面全球优势突出。我国已经成为名副其实的算力大国。

算力作为集信息计算力、数据存储力、网络运载力于一体的新型生产力，正在加速数字经济和实体经济深度融合，不断催生新产业、新业态、新模式。因此，发展计算产业，建设算力基础设施，对于我国从“算力大国”成为“算力强国”有着重要的意义。在新形势下，算力有哪些新的发展趋势？又为算力提供商带来哪些挑战？发展的机遇在哪里？新华三给出了回答。

近日，主题为“进化・智能・算赋新生”的新华三智慧计算新品发布会召开，新华三发布包括多元计算体系及智能管理中枢、智能算力中枢的“一体・两中枢”智慧计算体系，并同步推出全新一代H3C UniServer G6及HPE ProLiant Gen11系列服务器。自此，新华三智慧计算迎来从底层架构、硬件产品到软件平台的全栈进化。

算力为何要持续进化？

近年来，我国高度重视算力产业发展，加强统筹布局，完善顶层设计。国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，在“优化升级数字基础设施”方面，明确要求推进云网协同和算网融合发展。同时，加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系。此外，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地区布局全国一体化算力网络国家枢纽节点。

如今，随着“东数西算”、“双碳”战略全面推进，算力发展呈现出多元泛在、智能敏捷、绿色低碳、持续进化的发展趋势。持续推进绿色数字中心建设，加快推进数据中心节能改造，推动智能计算中心有序发展，打造智能算力、通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施，也成为当务之急。而站在新的起点，面对创新应用对算力“质”与“量”的双重需求，“进化”成为新华三智慧计算战略的全新内涵。



新华三集团副总裁、技术战略部总裁刘新民

事实上，新华三也正在让“算力”持续进化。2020年，新华三集团提出“内生智能 成就智慧计算”的计算战略，经过两年的贯彻实践，取得了稳居中国服务器市场前二的佳绩。新华三集团副总裁、技术战略部总裁刘新民指出：“新华三智慧IT‘内生智能’的核心是数算双核驱动的可进化架构，通过云、网、边、端的海量数据赋能核心算法，让算力可以为智能服务，让算力更加高效、低碳和智能。”



新华三集团副总裁、计算存储产品线总裁徐润安

新华三集团副总裁、计算存储产品线总裁徐润安也认为随着数字经济发展而不断变化，与之对应，算力基础设施也要具备“可进化”的能力。他表示：“智慧IT需要从底层硬件、中层平台到上层应用提供全栈智慧计算能力，打通感应负载、分析算力、生产算力、高效聚合、智能调度、全面释放等环节，结合企业自身智慧业务特征，找到算力的‘最优解’，并持续升级进化，才能跟上数字经济高速发展的需求。”

在新华三看来，进化，既是新华三智慧计算体系的进化，也是用户业务的进化，智慧计算将为用户业务的发展提供新动能，用户业务的演进也将推动智慧计算的普及和技术升级，二者相辅相成、螺旋上升，共同构建数字化转型的“双螺旋”路径。新华三希望通过与用户深度链接，让“进化”的基因同步融入到用户业务之中，实现算力的可持续进化，业务的可持续创新。

算力如何持续进化？

企业算力需求在变化，新华三集团“内生智能”的IT战略也随之演进。新华三集团计算存储产品线副总裁、智慧计算产品线副总经理刘宏程表示：“未来的智慧计算将会更加高效、低碳、智能，新华三将围绕智能、进化的技术理念将产品做到极致，将解决方案做到最优。进一步夯实产品和解决方案竞争力，以技术的领先性和多元产品的整合能力，打造市场的最强竞争力。”



新华三集团计算存储产品线副总裁、智慧计算产品线副总经理刘宏程

目前，新华三集团打造了以数算双核驱动为核心，从算力基础设施到算力服务平台的“一体・两中枢”智慧计算体系。其中，一体指能够覆盖全场景的多元计算体系，包括通用计算、异构计算、高性能计算、高可用计算、边缘计算和弹性计算等所有计算场景，全面满足数实融合趋势下元宇宙、数字孪生、NFT、数字人等数字技术对于多元算力的需求。而两中枢则为智能管理中枢、智能算力中枢，能够为数据中心提供全流程的算力智能调度和全生命周期的智能管理，让算力服务更加便捷、弹性、智能，助力用户快速实现各类创新业务的应用部署。



新华三集团计算存储产品线智慧计算产品管理部部长汤涛

除“一体・两中枢”外，新华三集团持续进化的智慧算力，将以三维高效、四维绿色、五维智能，支撑新技术融入用户的核心业务，帮助用户从海量数据中快速发现创新点。新华三集团计算存储产品线智慧计算产品管理部部长汤涛表示，创新在推动技术进步，技术也在反哺创新，算力的发展是创新的驱动力，将进一步推动用户的业务创新进程。

三维高效。新华三智慧计算以CPU、GPU和xPU为核心构造三维算力体系，CPU为通用计算提供澎湃的动力，GPU为异构计算加速，xPU为网络数据提供加速，满足不同细分领域对于多元、高效算力的需求，为大型模型提升高达9倍的AI训练速度，超大模型的AI推理性能提升高达30倍，HPC应用性能提升高达7倍，让数据中心更高效。

四维绿色。新华三智慧计算以智风、智流、智冷、智酷的四维绿色技术，推动绿色算力持续进化，以华北区域1500机柜的数据中心测算，单节点可降低能耗80%，数据中心每年减少碳排放62000多吨，四维绿色让数据中心更低碳。据悉，基于算力算效和节能减碳方面的优异表现，H3C UniServer R4950 G6和R5350 G6获得信通院组织的算力强基行动中“卓越产品”的荣誉。

五维智能。新华三智慧计算以智能双中枢赋能算力服务，其中智能管理中枢以智能部署、智能调优、智能节能、智能诊断、智能退役的五维智能为数据中心提供全生命周期智能管理，为数据中心带来10倍效率提升、5%性能提升、20%能耗节省以及95%故障诊断准确率，让数据中心管理更加便捷，运行更加平稳高效。智能算力中枢以智能标注、智能匹配、智能训练、智能调优、智能推理的五维智能为用户提供全流程算力智能调度，实现数智融合、秒级构建AI工作流程，节省97%的学习时间，为全面深化的智能实现算力服务化。

满足算力需求，新华三有哪些新品？

新华三集团发布适配第四代AMD EPYC(霄龙)处理器的新一代H3C UniServer G6和HPE ProLiant Gen11系列服务器，最大支持96核，内核数量提升50%，内核性能提升90%，涵盖多样算力先锋、混合算力引擎、智能算力旗舰等多款产品，全面满足通用计算、小规模推理场景、大规模训练场景等不同算力需求，为人工智能提供经济高效的算力引擎。

汤涛表示：“全新一代UniServer G6和ProLiant Gen11服务器以三维算力架构，结合最新的技术平台升级，为大模型提供高达9倍的AI训练速度，超大模型的AI推理性能提升高达30倍，HPC应用性能提升高达7倍，新华三智慧计算的高效算力让创新加速发生。”

此外，新华三集团推出全新的AI一体机，以训推一体的高效底座，结合智能算力中枢和AI操作系统，实现开箱即用，大大降低用户构建AI平台的难度和开发的技术门槛，加速AI创新。

科技在发展，算力在进化。只有紧跟时代的脚步，不断创新，才能迈向更高质量的发展。面向未来，新华三智慧计算致力以内生智能成就智慧计算为使命和愿景为数据中心提供更智能的算力，让创新发生。