【请回答2021】对话盛邦安全权小文：网络安全就像“水”和“空气”

作者：天极网编辑部

【天极网企业频道】历史的齿轮不停运转，2021年已成为过去。相信2021年对于每个人每个组织来说，依然是不平凡的一年，在迎接和适应各种不确定性的过程中，逐渐获得进化与新生。创新的脚步不曾停歇，作为“十四五”开局之年，以人工智能、大数据、云计算等为代表的前沿创新，深刻影响着世界，也成为我国数字经济时代转型升级、抢占科技创新制高点的抓手。在这样一个新旧更迭的时代，我们有幸参与其中。

「IT影响中国」活动亦走过了20个年头。在这岁末年初之际，我们策划了「请回答2021」年度系列访谈，以对话的方式，与推动科技行业创新的影响力人物一起，站在变革的前沿，回溯2021年的行业闪光点，以他们的视角看2021，分享他们的经历和与众不同的故事。

本期访谈嘉宾：盛邦安全创始人、CEO――权小文

嘉宾介绍：权小文先生，毕业于清华大学，硕士学位，高级工程师，北京市科技装备业商会副会长，中国网络安全产业联盟常务理事，中国电机工程学会网络安全学会安全专家。权小文拥有近二十年的网络安全从业经验;2010年创立远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司并担任公司CEO，全面主持公司业务运营与管理工作。权小文一直工作在网络安全的一线，拥有前沿产品技术研发及丰富的重大活动安保和应急处置实践经验，曾获得10项网络安全相关发明专利，参与7项国家重大科研专项和2项网络安全相关国标制定。2020年入选“中关村高端领军人才”，荣获“中国通信学会科学技术奖”等荣誉。

天极网：在过去的2021年，您看到了网络安全行业的哪些变化和趋势?

权小文：网络安全就像“空气”和“水”一样，已经变成企业生存和发展的基本条件。过去的2021年，如果用一个关键词来形容，我认为是“共存”，主要表现在以下几个方面：

1、“国家稳定”与“行业发展”共存――国家的稳定和强大是行业发展的坚强后盾

2021年，和千行百业一样，网络安全行业也在经历后疫情时代的挑战，但国家的稳定和强大是企业发展的坚强后盾，总体上来说中国的网络安全行业仍然保持了快速的发展态势。这一方面说明我们国家在处理新冠疫情方面的果断决策取得了明显的经济和社会效益;另一方面可以看到国家在加大网络安全方面的布局和投入，这也证明了网络安全的重要性将持续贯穿国家发展的现在和未来，同时也关系到我们每个人的衣食住行。

2、“政策驱动”与“注重实效”共存――从依赖产品的被动防护向整体能力升级的主动防御转变

继《网络安全法》之后，《关键信息基础设施安全保护条例》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等多个重要的网络安全法律法规相继出台，这标志着着我国网络安全发展的顶层设计有了实质性的完善，同时配合网络安全攻防演练等手段引导市场不仅要求做到合规，更要朝着实战化的注重实际防护效果的方向迈进;对于企事业单位来说，也从以往主要依靠安全产品的被动防护方式，逐步演化为以“产品+服务”促进整体安全能力升级的主动安全防御模式。

3、兼顾“个体利益”与应对“全球挑战”共存――构建网络空间命运共同体的倡导和努力具有划时代的意义

“十四五”规划和2035年远景目标纲要中明确提出：“推动构建网络空间命运共同体。”新冠肺炎疫情的到来让更多人意识到了人类与地球的关系是作为一个整体存在的，没有谁可以独善其身。就像物理空间中一样，国家与国家之间，组织与组织之间，人与人之间在网络空间中如何相处、合作共赢，以中国为代表的世界各国正在积极思考这个宏大的时代课题，它是关系到全球互联网健康、安全、可持续发展，关系到一个国家乃至世界和平与发展的重要话题，值得我们深入探讨和实践。

天极网：盛邦安全在2021年主要经历了哪些有意义的事件？取得了哪些成绩？

权小文：公司在前几年不断沉淀品牌资产的基础上，在2021年呈现出了较强的增长态势：继入选北京市2021年度第一批专精特新“小巨人”企业之后，再次入选国家级专精特新“小巨人”企业。再次上榜CCIA中国网安产业竞争力50强(排名第40名);入选13家国家级网络安全应急服务支撑单位之一，成为国家级网络安全保障的重要力量;入选工信部移动互联网APP产品安全漏洞库首批安全漏洞特设工作组成员单位，并因在漏洞库建设过程中的出色表现受到表扬。

另外，公司核心产品竞争力也随品牌的成长和成熟而日益凸显：根据IDC市场报告数据显示，盛邦安全漏洞扫描与管理产品市场占有率排名进入中国市场前三甲;WAF产品市场占有率也处于行业领先地位;态势感知市场数据显示，盛邦安全稳居中国态势感知市场“主要厂商”之列;近年来，在网络空间地图等创新技术领域公司也取得了亮眼的成绩，盛邦安全创新技术方案被作为重要参考入选IDC《网络空间地图市场洞察》研究报告。

以上各界对盛邦安全的认可，是公司多年坚持“两精一深”研发战略取得的成果和动力。网安，国安，我们将继续坚持将技术创新作为公司发展的原动力，不辜负大家对我们的期待，继续为我国的网络安全事业发展贡献“硬核技术”，为各行业客户的数字化转型保驾护航。

天极网：展望2022，网络安全行业有哪些发展趋势以及盛邦安全有哪些具体的规划和布局？

权小文：随着“十四五”规划逐步开展和落地，5G应用、物联网、车联网等相关技术进入发展的快车道，网络安全是确保各行各业稳定、快速发展的重要保障，也是“十四五”规划下自身需跨越发展的重要领域。基于当前的国际和国内形势，我认为以下几个趋势值得重点关注：

1、工业控制网络或将成为网络空间对抗的高地

网络空间的对抗是立体时空的较量，是高智慧的较量。其涉及领域从芯片、固件、操作系统、应用系统到业务系统;从声光电波信号到加密解密算法;从电信传输网到IP互联网;从认知心理到意识形态等等，信息所达之处几乎全部覆盖。

然而在众多对抗中，没有什么比攻击工业控制系统更能造成物理损伤和破坏。工业控制系统涉及水电气处理、石油石化甚至核电厂，对其开展网络攻击，可能造成断水、断电、煤气爆炸，化学泄露、基础工业瘫痪等，所达成的破坏和恐吓效果不言而喻。因此，工业控制网络或将成为网络对抗的高地，受到各国的高度重视。

2、攻易防难的局面将长期存在，关键信息基础设施是防护的重中之重

网络空间的对抗是体系对体系的对抗，其攻易防难的局面将长期存在。许多国家持续投入重金研究战略性、前瞻性、颠覆性的技术。但是，非对称性制衡是网络空间颠扑不破的“定律”，天马行空的组合拳和出其不意的错位打击，都可能造成对方的重大损伤。然而对网络核心部位的攻击，对顶级域名服务的攻击，对关键骨干节点的制瘫，甚至对数据光纤的物理切断，甚至可以把一个国家从网络空间中“抹去”。所以说，针对这些关键信息基础设施的安全防护是重中之重。

3、绘制网络空间高精度“地图”，做好应对规模化网络攻击的准备

近年来，勒索软件攻击猖獗，供应链安全威胁凸显，安全漏洞持续增长，有组织、规模化的网络攻击事件频发……面对这样复杂的网络空间形势，我们需要从国家层面上加快提升应对规模化攻击的防御能力，在现有IPv4网络能力基础上，重点发展面向IPv6网络的节点服务快速普查、目标属性精确识别、安全漏洞深度探明等关键技术，为构建和完善安全防护体系奠定基础。

盛邦安全在2022年将继续“两精一深”战略，即做精全栈漏洞检测和安全防御两大核心能力，做深与行业应用和客户业务深度融合的产品与方案创新能力。在5G、云计算、物联网等技术浪潮的推动下，从网络空间视角剖析数字世界，帮助客户构建数字世界的网络空间地图，找到自己业务领域的防护边界，做到精准识别、精确防御。

结语：就像现实世界的善与恶并存，网络空间中的安全对抗也是一个永恒的话题。网络攻击、勒索软件......威胁不断充斥在网络世界，近两年，《网络安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《数据安全法》等法律法规的指引下，无论是企业还是个人，对于网络安全的需求和意识明显上升，盛邦安全等一批优秀的网络安全企业和品牌就像是一个个安全守护者，他们不断创新钻研网络安全技术、精心打磨网络安全解决方案，为各行业的数字化转型进程和网络空间的安全提供了坚实保障。