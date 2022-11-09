驱动产业助力生态 第十届EEVIA年度中国硬科技媒体论坛

【天极网企业频道】 在目前的大环境下，各地各行业的企业都面临严苛的市场情况以及双碳目标，如何能够实现降本增效达成碳中和计划，提供更有竞争力的解决方案，驱动产业发展共建良好生态，都是企业需要应对的。近日，由电子和ICT产业资深咨询公司易维讯举办的“第十届EEVIA年度中国硬科技媒体论坛暨产业链研创趋势展望研讨会”在深圳威斯汀酒店举行，为各行业探寻更多的答案和可能。

来自英飞凌、兆易创新、Imagination、ADI、加贺富仪艾、Omdia中国的多位技术专家和高管们为大家带来基于ICT相关的汽车、芯片、人工智能、可穿戴、双碳、数字化等领域最新硬科技及解读行业发展趋势。在圆桌讨论环节中，来自EEVIA、旦恩资本、Omdia中国、招商电子、华兴新经济基金的嘉宾更是以非常开放的方式一起探讨数字叠加双碳浪潮下硬科技产业生态发展逻辑趋势。本次论坛及研讨会为现场和线上众多行业媒体以及业内观众全面解读各自领域的最新技术以及相关产业要点及方向。

先进半导体技术方案推动新能源汽车行业的低碳化与数字化

在双碳的大趋势下，新能源汽车已经成为明确的趋势，在数字化方面，无论是混插(其实也包括48V轻混)还是纯电动，得益于其更直接的驱动模式，天生就比燃油车更适合数字化，因此自动驾驶也更加适合新能源汽车。

当然，无论是低碳化或者数字化，都离不开新能源汽车的核心部件――半导体，甚至可以说半导体技术对推动新能源汽车发展有着关键的影响。在能直接影响到新能源汽车系统效率、减少能量损耗和减低零部件数量的碳化硅芯片(功率器件)方面，英飞凌已经完成了市场战略布局，并拥有领先的市场份额和先进的技术，帮助新能源汽车更高效的使用能源，助力碳排放。

而在数字化方面，英飞凌为电力传动系统提供丰富和可扩展的产品组合，包括传感器、微控制器、驱动芯片、功率器件等的一套组合方案让新能源汽车更稳定、可靠的实现自动驾驶，在这套组合解决方案下帮助新能源汽车品牌实现更先进的数字化，带来拥有更好体验的智能座舱，从现在的L2+向L3、L4、L5进化。

电源管理芯片助力通讯、储能、工业、汽车行业加速

在双碳趋势下清洁的电能更加广泛应用在各行各业，全球电源管理芯片市场保持持续增长，全球电池管理市场增长也同样迅速。新能源汽车市场的快速增长带来了汽车电子行业的快速增长，同样对品质管控、可靠性和功能安全性有更高的要求。而大流量的数据需求带来技术和通讯领域电源需求的增长，5G基站覆盖密度大幅高于4G基站，对更低的噪声、更大的电流也有明确的需求。而碳中和目标带动的光伏装机、储能以及数字化的工业市场增长都带来强劲的需求，并要求更高的耐压，对可靠性和EMI也有着更高的需求。

针对几大趋势行业对电源管理芯片的需求，领先的半导体解决方案供应商兆易创新为市场提供了电源管理产品组合，满足各行业对电源管理的需求，并为客户提供易操作、便捷、全面的完善开发工具。

SoC IP技术如何赋能未来硬核科技创新

数字化必然少不了计算，数字化程度越高对计算的要求就越高，尤其在人智能、5G、AIoT和出行等领域，对芯片的算力、功耗、带宽、安全性方面有着更高的要求。

除了行业的巨头外，不少解决方案也来自行业中小企，然而中小企由于更加需要关注核心领域，没法提供整个SoC的完整技术，这个时候就需要IP公司的支持协助他们完成SoC，提供核心领域的IP技术，完成验证、流片等。

在会上，Imagination的与会嘉宾分享了相关的赋能技术：1. 面对行业不同的算力需求，在灵活性和可扩展性方面有着丰富的选择。2. 低耦合多核技术可以节省能耗和带宽，延迟渲染技术能够提升整体效率，IMGIC硬件压缩技术能够节省更多的带宽。3. 基于固件的GPU能够更智能化的完成本地事务。另外也分享了在异构计算方面的优势以及Imagination的C系列CXT GPU。异构计算首先就是GPU，Imagination的GPU拥有完整的运算逻辑单元，不仅高效能和灵活，且能够支持神经网络单元，能支持像矩阵，浮点的神经网络单元，支持数据的前后处理，还能支持图像的增强。CXT GPU增加了光线追踪技术，并且实现多核光纤追踪，如此一来在移动端的娱乐应用以及一些工业应用方面就能获得更好的画质和实时场景，在移动互联网时代这是一个非常重要的技术推进。

将硬技术赋能应用场景是关键的一环，异构计算有非常多的应用场景，高速增长的新能源汽车市场以及自动驾驶技术就相当适用，从人机交互屏，到更先进的智能座舱，车能够跟其它的车做交互，能够跟行人、路况、周边的物体做交互，把握行驶的安全可靠性， Imagination提供一系列的IP核，都能够辅助它做运算。

精准读取技术助力可穿戴设备迭代进化

可穿戴设备市场在高速发展，其中以VR和智能手表为主要市场，体量巨大与我们生活最相关的就是智能手表，也是我们日常监控身体的重要穿戴设备。在每天的生活中智能手表都处理和反馈大量的信息，然而智能手表的错误识别、数据不准确等问题持续存在，如何才能精准了解我们自身的状况，并适合地应对？

面对业界的问题疼点，专注混合信号处理技术，在数据转换、模拟/数字信号处理上有深厚积累的ADI带来了多SKU品类的灵活解决方案，通过优秀的光路(PPG)、ECG、BioZ(BIA/EDA)技术方案确保数据的准确可靠，并通过大数据算法给到用户更好的反馈，确保产品更加优秀。在行业客户支援方面，能够实现24小时以内及时响应，让行业客户开发升级更高效率。

先进无线模块驱动物联网(IoT)发展

物联网(IoT)正在快速发展，从家里的智能家居到生活的智慧城市、智慧交通以及B端的环境监测、工业制造等都已经逐步物联网化，相对于传统线上的互联网，线下的物联网对无线模块要求更高。对于一些独立或者室外移动的物联网设备，在确保更加小巧方便部署、更好更稳定的传输性能、更低的功耗和兼容性之下能减低物联网设备的使用成本，让设备拥有更好的续航和更好的连接性，这也是物联网能够快速铺开的基础。

在业内拥有高知名度的加贺富仪艾电子分享了让业界兴奋的无线(蓝牙及Wireless Lan)模块解决方案，不仅有体积达到了世界最小之一能满足可穿戴以及其他小型设备需求的产品，也有传输距离达到1km或以上的远程型产品，在关键的功耗方面还能实现智能化管理确保更高的效率。