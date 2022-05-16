精编案例 | 全民开发时代来临 如何利用低代码加速企业数字化

作者：贾桂鹏

【天极网企业频道】近年来，伴随数字化向深度和广度推进，以及信创的加速落地，各行业面临信创+数字化转型双重叠加的挑战，需要在可靠的软件替代、平台迁移、应用迁移与应用重构的基础上，敏捷适应变化与应对监管，创新用户体验与客户运营。

作为一种现代化的应用程序开发模式和工具，低代码开发平台以敏捷易用、高效可靠等优势，获得了众多企业的青睐。从产业底层逻辑来看，低代码是一场针对应用软件开发的“效率革命”，信创剑指中国IT产业链“安全自主”。

但是，在各行业复杂环境中，如何构建企业级低代码开发平台，使其能够持续发挥敏捷、可靠等优势，为企业发展提供创新动力，很大程度取决于平台规划和建设的以下实施方式与关键要素。

低代码的价值

低代码/无代码的主要概念并不新鲜，它可以追溯到十多年前的无代码编程 (PWCT) 和类似系统。但是，这一概念在开发者社区中并没有那么被重用或得到支持。但如今，数十种低代码/无代码平台和服务开始涌入市场。

所谓的低代码开发，即无须程序编码或只需编写少量代码，就可以快速生成应用程序。对企业来说，这能降低IT技术门槛，让更多一线业务人员，参与甚至主导项目的开发。

与使用计算机编程语言构建应用程序的传统方法不同，低代码开发平台是使用图形向导来创建和构建软件的应用程序开发平台。因此，在许多情况下，低代码或无代码(几乎没有代码)是作为可视化开发工具来帮助设计人员进行拖放、组件浏览器和逻辑构建器的。

低代码开发通过将比较常见的功能模块组件化，通用的业务场景通过模板化处理，减少了重复编写代码，降低了企业组织和业务部门对IT 部门的依赖。通过对业务部门进行简单技术知识培训，业务部门也可以参与到产品的开发过程中，这样不仅减少了需求部门与技术人员的沟通成本，降低人员成本，同时模块化处理方式，避免了重复编写代码，缩短了开发周期，可以说完全符合企业降本增效的理念。

传统开发过程中存在多种角色：项目经理、业务配置人员、需求分析人员、技术架构师、UE设计师、产品经理、程序员、测试人员、主要客户等。这些角色之间的信息传递和沟通协作本身效率就极低，从需求调研到产品设计到开发实现，各个环节需要不同职能的人配合，不能预见所有的可能性和复杂性，很难把抽象的业务需求很好地转换成精细的IT方案。

软件供应商难以应付各种中大型客户复杂的定制化需求，只能按照客户的需求做硬编码开发，这本身就很难扩张和发展，几个大客户就把它拖住了。甚至于由于实施交付资源有限，导致很多大型项目最终失败。

“软件定义一切”，企业必须具备“驾驭软件的能力”。然而面对碎片化、个性化的业务诉求，企业内部IT的力量在原有的模式下很难快速的响应业务端诉求，因此，企业需要通过架构重塑，利用中台架构思想，让技术业务化，场景化，通过低代码的手段，让IT或者业务部门能够运用技术，快速地定义软件，提高整个软件的交付效率，从而加速和深化企业的数字化转型。

新浪潮迎面扑来，但数字化转型的持续递进，意味着前浪之后必有后浪。其中，我们看到，致远互联对需求“层层递进”的把握，在客户信创与数字化转型的节奏中体现得淋漓尽致。

多方携手助力企业实现数字化

在数字化浪潮下，华为曾经多次公开表示，他们是黑土地，没有庄稼，土地就会荒芜。因此，华为一直不断加强与伙伴之间的战略合作，构筑开放共赢的生态。其中，致远互联便是其生态伙伴之一。

多年来，致远互联与华为始终保持紧密合作关系，双方围绕企业数字化转型需求，借助在各自领域的产品技术优势与客户基础，共同打造了基于新型IT基础架构和敏捷运营体系相融合的数字化解决方案，赋能企业运营效率和业务创新活力。

比如在产品层面，致远互联微协同与华为云WeLink实现无缝集成，同时协同运营平台COP也与华为云平台实现深度集成，并基于云原生服务中心OSC快速实现应用的云原生转型，通过华为云云市场对外提供统一的订阅入口，为企业用户提供开箱即用的云原生服务。

在信创领域，致远互联信创协同办公管理平台G6-N实现与华为云的兼容性认证及云市场企业应用产品上架，同时其公文传输系统也与华为云鲲鹏云服务实现兼容认证。当下，随着华为鸿蒙HarmonyOS 2.0发布，致远互联信创一体化协同云平台以及M3移动协同平台率先与其完成对接和适配。

随着双方合作的深度与广度不断拓宽，如今致远互联与华为云正在全面加速推动协同业务，为国家管网集团、青岛冠铭包装、浙江深大智能集团、浙江繁华建筑、中航光电华亿、新疆怡林实业等众多企业客户提供了一体化解决方案。

致远信创低代码平台，可在信创环境中以“零代码、低代码”快速构建政企所需应用。平台以组织业务流程中的“人”为中心，围绕业务应用的信息化需求，通过可视化、轻量级的设计，可搭建人与组织、组织与组织间的生产运营、商务沟通、工作协作、业务管理等各种信息化业务应用，可为党政机关构建一网协同、数字机关、智慧党建、退役军人管理、智慧养老、数字乡村等数字化解决方案，并覆盖企业运营中的合同法务、风险管控、业财一体等业务场景。

依托新一代低代码平台，政企能够结合自身需求定制开发产品，实现从用户到开发者的转变，激发内生动力。

目前，致远互联低代码平台支持多种信创环境组合运行，涵盖鲲鹏、飞腾、龙芯、海光、兆芯、申威等主流技术路线，同时关注虚拟化、分布式数据库等技术发展，持续对产品平台进行适配调优，大幅提升了信创环境下系统操作的可用性和可靠性，达到一次适配，覆盖全部应用场景效果。

写在最后

据Forrester咨询公司预测，低代码开发平台市场将从2017年的38亿美元，增加到2022年的212亿美元，前景可观。显然，低代码之路仍处于漫漫征途的起步阶段。

目前，企业正在寻找创新，并降低成本的方法，而随着低代码开发平台逐渐兴起，它们已经开始帮助企业完成这些目标。也许，现在是放弃缓慢而昂贵的代码繁重的应用程序开发最好的机会，未来，真正的组织协作和数字化转型就取决于此。