光存储领域先行者：郑穆获“IT影响中国”年度影响力人物奖

作者：yu

【天极网企业频道】近日，2021年度暨第二十届“IT影响中国”年度评选结果揭晓，广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称：紫晶存储)董事长郑穆荣获2021年度影响力人物奖。

谈到光存储技术，就不得不提到紫晶存储。作为大数据存储解决方案和产品提供商，紫晶存储从最底层光存储介质技术起步，沿着“介质-设备-解决方案”技术及产业化发展路径，形成了拥有全产业链产品技术的光存储科技企业。

紫晶存储发展壮大的背后，主要得益于紫晶存储创始人及董事长郑穆前瞻性的眼光、精准的判断力，以及带领紫晶存储坚持走“核心技术自主创新”道路的决心。

随着互联网的飞速发展，数据量呈指数级增长，给存储媒介的储存容量、读写速度以及可靠性提出了新的要求，以光盘形式的存储已无法满足市场的需求。

但在拥有多年的行业经验的郑穆看来，光存储技术依然前景可期。2010年，郑穆创立了紫晶存储，将其从事光盘生产设备进口业务过程中积累的光盘技术和精密自动化技术，运用到蓝光光盘和光存储设备的研发上。

紫晶存储董事长郑穆

与此同时，紫晶存储还汇聚了一批深耕光存储领域近二十年的专业人员组成的骨干技术研发团队和经营管理团队。其中，技术研发团队具有自主创新实力，洞察行业技术发展趋势;经营管理团队深刻理解行业发展，相互之间配合紧密、合作稳定。

目前，紫晶存储已发展成为国内领先的光存储高科技企业，拥有ZL系列、MHL系列磁光电混合存储系统、MBD系列光盘摆渡机系统等多款存储产品及解决方案，覆盖档案、政府、医疗、金融、公安、法院等多个行业与应用场景。

本届IT影响中国由天极网和比特网联合举办，主题为“创新融合 智能新征程”。作为IT影响中国的重要奖项之一，年度影响力人物奖项是颁发给科技行业影响力和号召力的人物，以表彰他们在过去的一年里所作出的积极贡献。

在存储行业，郑穆可以说是既懂技术又懂行业的凤毛麟角式的创业者。他懂技术，了解技术所处的发展阶段和演进方向;他懂行业，能清楚地看到企业所处行业的未来发展趋势，以及行业对社会经济发展的价值所在。此次，郑穆上榜IT影响中国2021年度影响力人物，可谓实至名归，这既是对他多年来在存储领域作出突出贡献的肯定，同时也让我们对在他带领下的紫晶存储的未来充满信心和期待。